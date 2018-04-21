Meclis, gündemine erken seçimi aldı; cinsel istismar tasarısı yeni hükümete kaldı

İktidarın hazırladığı cinsel istismar yasa tasarısının 24 Haziran 2018 erken seçiminden sonra kurulacak olan hükümetin döneminde hayata geçirileceği ifade edildi.TBMM Adalet Komisyonu’nun gündeminde bulunan tasarının erken seçim sürecinin sıkışık takvimi nedeniyle yeni döneme kalabileceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, hükümetin 6 bakan görevlendirerek hazırladığı tasarının önceki gün Adalet Komisyonu’nda başlaması planlanan görüşmeleri, erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı nedeniyle son anda iptal edildi. Bu toplantıda tasarı alt komisyona gönderilip muhalefetin yanı sıra konunun uzmanları ile akademisyenlerin katkısı sağlanacaktı. İptal edilen toplantı için henüz yeni bir tarih verilmezken, Adalet Komisyonu ve AK Parti yetkilileri, erken seçim kararına işaret ederek bu sıkışık takvimde tasarının görüşülmesinin güçlüğüne dikkat çektiler. Komisyon ve AK Parti yetkilileri, “Bu sıkışık takvime bakınca tasarı büyük bir olasılıkla yeni döneme kalacak gibi görünüyor” dediler.

Tasarı, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırını 20 yıldan 40 yıla, suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilmesini öngörüyor.