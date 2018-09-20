Meclis Genel Kurulu yeni sisteme hazır

MECLİS Genel Kurulu, milletvekili sayısının 600\'e çıktığı ve bakanlar kurulunun olmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirildi.

Yeni yasama yılına hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmesi için tadilata girildi. Yeni sistemde bakanlar kurulu olmadığı için Meclis Genel Kurulundan bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı. 550 olan milletvekili sayısı yeni sistemde 600\'e çıkarılınca Genel Kurulda yeni oturma düzeni oluşturularak masa ve sandalyeler yerleştirildi.

Öte yandan Meclis Genel Kurulu\'nda 27. Dönem Birinci Yasama yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Pazartesi günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meclis Genel Kurulu tadilatı

-İşçiler

-Detaylar

Haber:Nursima KESKİN- Kamera:Gizem KARADAĞ / ANKARA ,(DHA)