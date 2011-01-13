-MECLİS GELECEK HAFTA ÇALIŞMALARINA ARA VERECEK TBMM (A.A) - 13.01.2011 - TBMM Genel Kurulu, gelecek haftaya çalışmalarına ara verecek. Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul bugün, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve bu kanunun yürürlüğüne ilişkin düzenleme ile gündemin ön sıralarına alınan ''Türkiye ile KKTC Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı''nın görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak. Bu tasarıların bugün tamamlanması halinde; Genel Kurulun yarın ve 17 Ocak Pazartesi günlerine ilişkin alınan çalışma kararı kalkacak. Ayrıca Genel Kurul çalışmalarına 18-19-20 Ocak tarihlerinde üç gün ara verilecek. Böylece Meclis gelecek hafta çalışmalarına ara vermiş olacak. Genel Kurul, 25 Ocak Salı günü 15.00-20.00, 26 Ocak Çarşamba ve 27 Ocak Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. TBMM Genel Kurulunda Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor. 880 maddesi kabul edilen tasarı, 5'i geçici 1540 maddeden oluşuyor.