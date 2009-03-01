Meclis fezleke dolu

AKP hükümeti yedi yıl boyunca dokunulmazlıklara dokunmayınca, vekiller ile ilgili fezlekeler meclis komisyonlarını doldurdu.



DTP’li 21 vekilin ‘bölücülük’ suçlamasıyla karşı karşıya olduğu 175 fezlekenin de aralarında bulunduğu 315 dokunulmazlık dosyasındaki suçlamalar arasında ‘Evrakta sahtekârlık ve kamu kurumunu dolandırmak’, ‘Yaralama’, ‘Hakaret’, ‘İhale yolsuzluğu’ ve ‘telekulak’ gibi çok sayıda suçlama var.



Radikal'in haberine göre; Meclis’te geçen dönemlerden intikal edenlerle birlikte 315 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunlardan 175 dosya DTP’li milletvekillerine ait. Meclis tarihinde; ilk kez bir partinin milletvekillerinin tamamı hakkında ve en fazla dokunulmazlık sayısıyla yerini alıyor. DTP’li 21 vekil hakkında ‘terör örgütünün propogandasını yapmak’, ‘suç ve suçluyu övmek’ gibi ‘bölücülük’ suçlamasıyla dokunulmazlık dosyası bulunuyor.



75 dosya dönem sonuna bırakıldı



Dosyaların ele alındığı Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu geçtiğimiz aylarda, 22. Dönem’de de Meclis’te görev yapan milletvekilleriyle ilgili toplam 75 dosyayı dönem sonuna erteleme kararı almıştı. Komisyon, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, DTP Grup Başkanı Ahmet Türk’ün de aralarında bulunduğu dosyalarla ilgili olarak üç ayrı hazırlık komisyonunun verdiği ‘yargılamanın dönem sonuna bırakılması’ yönündeki raporları görüşerek benimsemiş, CHP, MHP ve DTP’nin muhalefet şerhi koyduğu dosyalar, AKP’lilerin oylarıyla dönem sonuna ertelenmişti.



Hazırlık komisyonları da 76 dosyayı görüştü ancak bu dosyalarla ilgili henüz raporlarını yazmadı. Bunlardan; 76 dokunulmazlık dosyası içerisinde ise AKP’li milletvekillerine ait 23 dosya bulunuyor. Dokunulmazlık dosyaları içinde, 17 DTP milletvekiline ait 51, CHP ve MHP’li milletvekillerine ait de birer dosya bulunuyor. 164 dosya ise Karma Komisyon’da henüz hiçbir işleme tabi tutulmadı.



DTP istatistikleri etkiledi!



DTP’lilerin dosyaları nedeniyle şu anda Meclis’te en fazla ‘bölücülük’ suçlaması nedeniyle dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunun dışında milletvekillerine yönelik suç isnatlarının başında ‘görevi kötüye kullanma’, ‘görevi ihmal’ ve ‘hakaret’ geliyor. Dosyalarda bulunan suçlardan bazıları şöyle: ‘Sahtecilik’, ‘yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik’, ‘dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek’, ‘Yasadışı dinleme ve bunu yayma’, ‘gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak’, ‘bir kısım kooperatiflere usulsüz arsa tahsis etmek’, ‘dolandırıcılık’, ‘tehdit’.

CHP Milletvekili Atilla Kart, dokunulmazlıklar konusunu 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı. AİHM’nin kararıyla, Türkiye’yi ‘adil yargılanma hakkını ihlal etmekten’ mahkûm ettirmişti.



Sahtecilik, ‘magandalık’, yaralama...



Dönem sonuna ertelenen ilginç dokunulmazlık dosyalarından bazıları şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: ‘Gö-revi ihmal’ ve?‘Zimmet, kamu taşıma bilet- lerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıt-larda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşek- kül oluşturmak’ suçlamalarıyla iki dosya.



CHP lideri Deniz Baykal: ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’; ‘Hakaret’ ve ‘Seçimlerin temel hükümleri hakkında kanuna muhalefet’ suçlamalarıyla üç dosya.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker: ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla bir dosya



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ten iki dosya



AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu: ‘Özel evrakta sahtecilik ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet’ten bir dosya.



AKP Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu: ‘Görevli memura hakaret ve tehdit’, ‘Ölüme sebebiyet vermek’ suçlamalarıyla üç dosya



CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun: ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’, ‘Basın yoluyla hakaret’, ‘yasadışı dinleme ve yayma, ‘kasten yaralama ve hakaret’ suçlamalarıyla beş dosya



AKP Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz: ‘Havaya silahla ateş etmek’ suçlamasıyla 1 dosya

