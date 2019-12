-Meclis ''Et Yemeği'' seviyor TBMM (A.A) - 08.10.2011 - TBMM'de geçen yıl en çok et yemekleri tercih edildi. Milletvekilleri, diğer meclis personeli ve misafirler, meclis lokantasının menüsünde çok sayıda çeşidi bulunan et yemeklerini tercih ediyor. Son dönemde yapılan yatırımlarla modernize edilen mutfaklarda, uluslararası standartlarda yemek üretimi yapılıyor. Yemek üretiminin her aşaması kontrol altında tutulurken, günde bin 500 kişiye yemek sunulacak şekilde organize olunuyor. Geçen yıl yemeklerde 96 ton kırmızı et kullanıldığını belirten yetkililer, eti en çok doğu illerinden gelen vekillerin ve misafirlerinin tükettiğini ifade etti. Meclis'teki lokantaların zarar etmediğini belirten yetkililer, bunda bazı giderlerin sübvanse edilmesinin önemli payı olduğunu bildirdi. Yetkililer, yemek yiyenlerin sayısının her yıl giderek arttığına dikkati çekerek, son yapılan modernizasyonlarla mutfakların 3 yıl hiçbir yatırım yapmadan çalıştırılabileceğini belirtti. Yeni yasama yılında, yılbaşına kadar yemeklere zam yapılması planlanmıyor. Yetkililer, lokantalar dışındaki diğer sosyal hizmetlerin de yoğun bir şekilde çalıştığını anlattı. Geçen yıl lostra salonlarında 13 bin çift ayakkabı boyanırken, 3 bini kadın 8 bin kişi kuaförlerden yararlandı. Sosyal tesislerdeki spor alanlarında da çok sayıda yenileme çalışması yapıldığını anlatan yetkililer, geçen yıl spor donatılarında bin 600 saate yakın spor yapıldığını ifade etti. Meclis mutafında üretilen yemeklerin tümünden alınan numuneler 72 saat bekletiliyor. Her hangi bir şikayet geldiğinde numune Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına gönderilerek, inceleme talep ediliyor. Yemeklerde kullanılmak üzere alınan sebze ve meyvelerdeki kimyasal kalıntı ve klor analizlerinin mutlaka yapıldığını ve çok özenli bir yıkama yapıldığını anlatan yetkililer, içme ve kullanma sularının da mutlaka mikrobiyolojik analizlerinin yaptırıldığını ifade etti. Yetkililer, gıda güvenliğinin Meclis mutfağının ''olmazsa olmaz'' koşulu olduğunu söyledi.