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Politika

Meclis'e sunulan soru önergesi: Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?

02 Aralık 2020 20:32

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın askerliğine ilişkin soru önergesini TBMM’ye sundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar tarafından yazılı olarak yanıtlanması beklenen önergede şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın çürük raporu alarak askerlikten muaf tutulduğu üzerine basında çeşitli haberler yer almaktadır.

Bu bağlamda;

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan askerliğini yapmış mıdır? Yaptı ise hangi yıl nerede yapmıştır?

2- Ahmet Burak Erdoğan’ın çürük raporu alarak askerlikten muaf tutulduğu haberleri doğru mudur? Doğru ise muaf tutulma sebebi nedir? Hangi hastanede bu rapor düzenlenmiştir?”

 

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