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Koronavirüs

Meclis doktoru, Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edildi

07 Nisan 2020 17:12

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında mecliste 3 Koronavirüs vakasının olduğunu dile getirmişti. Söz konusu personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

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