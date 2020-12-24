TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’ndaki sunumda “İstanbul’daki verileri ‘kaos olmasın diye’ paylaşmadık” iddiası

İzmir depreminin ardından ülke genelindeki deprem riskinin saptanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda, Deprem Vakfı’ndan Prof. Dr. Alper İlki'nin yapı stokuyla ilgili daha önceki İstanbul verilerini "Kaos olmaması" gerekçesiyle "paylaşmadığını söylediği" iddia edildi.

T24'e açıklama gönderen İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, TBMM komisyonunda yaptığım sunumun bağlamından koparıldığını belirterek "Bina bazında elde edilen sonuçların ciddi hata payları olabileceği gerekçesiyle paylaşılmadığını" söyledi.

Prof. İlki "20 yıl önce yapılmış olan çalışmalar, bölgesel risk bazında fikir edinmek üzere, yüzeysel sokak taraması yöntemleri ile yapılmış incelemeler olduğu için, bina bazında elde edilen sonuçların ciddi hata payları olabileceğinden paylaşılmamıştır. Bu bilimsel açıdan da doğru bir yaklaşımdır. Ve bu konu yaklaşık 20 yıl önceki konudur" dedi.

Prof. İlki, açıklamasında TBMM Depremi Araştırma Komisyonu'nda "sonuçların gizlenmesi gibi bir tavsiyenin yapılmadığını" belirtti.

BirGün'de yer alan habere göre, Prof. İlki, Türkiye genelindeki deprem riskinin saptanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı.

Yapı stokunun iyileştirilmesi için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten İlki'nin bu toplantıda daha önce depreme karşı çalışmaların İstanbul Zeytinburnu’nda ve Fatih’te yapıldığını, bunların ‘kaos olmasın diye’ kamuoyu ile paylaşılmadığını anlattığı iddia edildi.

“Yüzde 80, 90 can güvenliği olmayan binalarda oturduğumuz çıkacak, sonra ne yapacağız?”

Toplantıda yapı stoku dönüşümünün ne şekilde yapılacağı konusuna da değinen İlki, “Kampanya yapmamız lazım. Yasal altyapısı nasıl oluşur bilmem ama başka çare yok. Şimdi, mesela, İBB girdi bu işe. Bize göre biraz çılgınca girdi. Biz, ‘Girmeyin, etmeyin’ dedik. Çıkacak tablodan sonra ne yapacaklar? Yüzde 80, 90 can güvenliği olmayan binalarda oturduğumuz çıkacak. Sonra ne yapacağız?” dedi.

169 ölümden 156’sı Türkiye’de

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Ayşegül Gündoğan ise komisyonda gerçekleştirdiği sunumda, bu yıl yaşanan depremlere dikkati çekti. Gündoğan, “Elazığ Sivrice depremi ve İzmir’de başımıza gelen deprem bizim aslında afet yönetimi sorununu tam olarak hala çözemediğimizi hatırlattı” dedi. 6,5 şiddetinin üzerinde yaşanan depremlerde tüm dünyadaki can kaybının 169 olduğunu ve bu kayıpların 156’sının Türkiye’de yaşandığını anımsatan Gündoğan, bu sonucun da detaylıca ele alınması gerektiğini kaydetti.