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Politika

Meclis darbeleri araştıracak

TBMM Genel Kurulu'nda, darbe ve muhtıralarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi

11 Nisan 2012 22:05

TBMM Genel Kurulu'nda, darbe ve muhtıralarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

 
TBMM Genel Kurulu'nda 4 siyasi parti grubu tarafından verilen, "Ülkede demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına" ilişkin önergeler, birleştirilerek görüşüldü.
 
Daha sonra yapılan oylamada, oybirliği ile Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.
 
Milletvekilleri kararı alkışlarla karşıladı.
 
Alınan karar gereği Komisyon, 17 milletvekilinden oluşacak ve 3 ay süreyle görev yapacak. 

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