TBMM 24. dönem 5'inci yasama yılı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına "Bu kürsüde, yani milletin kürsüsünde Türkiye’nin doğrudan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap etmenin heyecanını yaşıyorum" diyerek başlayan Erdoğan, "Bu millet her seferinde büyük vakarla sandığa giderek her türlü meseleye son noktayı koymayı bilmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılı açılışında yaptığı konuşmanın tam metni

Erdoğan, HSYK seçimleriyle ilgili olarak, "Yargı içindeki çetenin güç kazanmasına asla göz yumulmayacak" diye konuştu.

Erdoğan, "Başörtüsü yasağını kalkması toplumun normalleşmesini sağlamıştır. Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü sağlam bir zemine kavuşmuştur. Basın özgürlüğü ve internetin istismar edilmesi, tepkisiz kalınacak bir durum değildir.İnternet yaygınlaştırılmış öğrencilerimize dağıtılan bilgisayarlar sayesinde internet günlük hayatı ve eğitimin ayrılmaz parçası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandık her meselenin çözüm yeridir. Milletin kararı her kararın üzerindedir. TBMM’yi şekillendirecek yegane vasıta sandıktır. TBMM’ye istikamet çizmek için sandık dışındaki her yol gayri meşrudur. Çok partili siyasi tarihimize baktığımızda kendisini millete anlatabilen her siyasi görüşün sandıktan çıktığı, TBMM’de temsil edildiği görülecektir. Son yıllarda yapılan seçimler çok net göstermişti ki millet iyi ile kötüyü ayırabilecek hakemdir" diye konuştu.

Konuşmasında "paralel yapı" dediği Gülen cemaatini de eleştiren Erdoğan, "Paralel yapı devlet aygıtı kullanarak siyaseti şekillendirme arzusundadır. Siyaset bu vesayet girişimine taviz veremez. Devlet içindeki paralel yapı siyaseten mahkum olmuştur. Son iki seçim paralel yapı ve destekçilerinin siyaseten tasfiyesidir" dedi.

Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Şam yönetimini derhal uzaklaştırılması Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, herkesi kucaklayan bir yönetiminin tahsis edilmesi önceliğimiz olacaktır. Merhum Özal bu kürsüden konuşma yaptığında Körfez’de önemli gelişmeler yaşanıyordu. O gün “Özal karasız tutum sergilememiz söz konusu olamaz” dedi. Merhum Özal’ın uyarı ve arzularını ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye anladı" diye konuştu.

Genel Kurul'dan izlenimler

Erdoğan'ın konuşmasından önce Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları salona giriş yaptı. Yüksek yargının temsilcileri ve ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ross Wilson salondaki yerini aldı.

Genel Kurul'da Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsüye promter konuldu. Meclis'te prompter daha önce sadece ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşması sırasında kullanılmıştı. İktidar ve muhalefet temsilcileri Genel Kurul salonundaki yerini aldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

5. yasama yılının ülkemiz milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimlerin ardından 4. Yasama Yılı boyunca Meclis, son derece özverili, gayretli, başarılı bir performans sergiledi.

Son yasama yılına başlarken, ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu tasarı ve teklifleri yasalaştırdığınız için teşekkür ediyorum.

Bu kürsüde, yani milletin kürsüsünde Türkiye’nin doğrudan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap etmenin heyecanını yaşıyorum. Bu millet her seferinde büyük vakarla sandığa giderek her türlü meseleye son noktayı koymayı bilmiştir.

Bir kez daha TBMM’ye Cumhurbaşkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesi imkanını getiren 2007 anayasa değişikliği nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.

10 Ağustos’ta sandık başına giden aziz milletimize de teşekkür ediyorum.

28 gün sonra 91 yılını dolduracak Türkiye Cumhuriyete hepimizin gurur duyacağı bir demokratik olgunluğa erişmiş, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü tecelli etmeye başlamıştır.

Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve seçilmiş bir hükümet şu anda olduğu gibi uyum ve koordinasyon içinde hizmet üretmeye devam edecektir.

Ulaştığımı demokratik seviye de kuşkusuz ülkemiz ve milletimiz için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır.

Türkiye’de sandığın yolu seçmek ve seçilmek isteyen herkes için açıktır.

Çok partili siyasi tarihimize bakıldığında, gayret eden, emek sarfeden, uzun soluklu mücadele veren, her siyasi partinin sandıktan çıktığı, temsil edildiği görülecektir.

Son yıllarda yapılan seçimler çok net göstermişti ki millet iyi ile kötüyü ayırabilecek hakemdir. Sandık her meselenin çözüm yeridir. Milletin kararı her kararın üzerindedir. TBMM’yi şekillendirecek yegane vasıta sandıktır. TBMM’ye istikamet çizmek için sandık dışındaki her yol gayri meşrudur. Çok partili siyasi tarihimize baktığımızda kendisini millete anlatabilen her siyasi görüşün sandıktan çıktığı, TBMM’de temsil edildiği görülecektir. Son yıllarda yapılan seçimler çok net göstermişti ki millet iyi ile kötüyü ayırabilecek hakemdir.

Millet anlamaz ve karar veremez gibi yaklaşımları benimseyenlerin dönemi kapanmıştır. Siyasetin kendini vesayetten kurtarması kaçınılmaz hal almıştır. Siyaset en az bu millet kadar cesur olmalı üzerinde tüm baskılara bertaraf etmelidir. Sorunlara siyasetin dışında çözüm aramak milli iradeye karşı ümmetsizliktir.

‘Kendilerini yok ederler’

Siyaset sokaklarda hakimiyet kurmak isteyen şiddete boyun eğerse kendi varlığı inkar etmiş demektir. Sorunları Meclis’te siyasette ya da millete giderek sandıkta çözmek varken şiddetten medet umanlar kendileri yok sayarlar.

Geçmişte Türkiye bunu yaşamıştır. Ortaya çıkan sonuçları hepimiz yaşadık. Siyaseti ve milli iradeyi tehdit eden terör ve şiddet eylemleri karşısında en başta siyasetçinin karşı durması ve siyesi partilerin buna karşı durması gerekir.

‘Polise taş atan siyaset anlayışı da…’

Sokak eylemlerini teşvik eden, polise taş atan siyaset anlayışı da kendini inkar eden çaresizlik gösteren bir siyaset anlayışıdır. Türkiye’deki her meselenin çözüm ve karar yeri TBMM’dir.

İnanıyorum ki bundan sonra da Meclis’in ve siyasetin saygınlığı muhafaza edilecektir. Yakın siyesi tarihimiz göstermiştir ki demokrasi ve özgürlük ortamı Türkiye’nin varlığını tehdit eden değil güçlendiren mekanizmalar olmuştur.

Atılan her demokratikleşme adımı toplumun farklı kesimlerini birbirine yaklaştırmıştır. Demokrasinin standartları yükseldikçe kardeşliğimiz güç kazandıkça ekonomimiz büyümüş Türkiye bu sayede yüzde 5 büyüme rakamını gerçekleştirmiştir.

‘İnternetin istismar edilmesi tepkisiz kalınacak bir durum değil’

Başörtüsü yasağını kalkması toplumun normalleşmesini sağlamıştır. Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü sağlam bir zemine kavuşmuştur. Basın özgürlüğü ve internetin istismar edilmesi, tepkisiz kalınacak bir durum değildir.İnternet yaygınlaştırılmış öğrencilerimize dağıtılan bilgisayarlar sayesinde internet günlük hayatı ve eğitimin ayrılmaz parçası haline gelmiştir.

Ulusal ve uluslararası karalamalar çerçevesinde ülkemizin hedefe konması haksızlıktır. İsrail’in son Gazze saldırısında 16 gazeteci öldürülmüştür. Bu dünyadan yeterli tepki almazken Türkiye’nin bu konuda haksız eleştirilere maruz kalması üzerine düşünülmesi gereken bir meseledir.

Çözüm sürecinin Türkiye’nin istikbali, kardeşliği ve demokrasi açısından önem taşıdığını vurgulamak isterim.

‘Tarih, çözüme doğru akıyor’

30 yıldır devam eden şiddet ortamı bazı istisnai girişimlere rağmen 2 yılda farklı bir mecraya girmiştir. Son günlerde sergilenen çözüm serinin sabote etmeye yönelik tahrik girişimleri sadece ve sadece bu girimlerin sahiplerine zarar verecektir. Tarih, çözüme doğru kararlı şekilde akarken tüm siyasi partilerin sürece destek olmaları önemli bir sorumluluktur.

Çözüm sericinde nihai hedef şiddetin her türlüsünün dışlanmasıdır. Siyasi partiler kararsızlığı bir kenara bırakarak çözüme katkı sunmanın mücadelesinde olmalıdır. Unutmamalıdır akan kan bizim gençlerimizin kanıdır. Bunun durdurmakta bu Meclis’in ve her kesemin sorumluluğudur.

Yeni Türkiye 23 Nisan 1920’nin özünü yeniden kavramış o çeşitliliği yeniden hayata geçirmiş bir Türkiye’dir. Yıllardır bu toplumda ötekileştirilen, demokratik taleplerini siyasete iletebilmektedirler. Bazılarının kutuplaşma olarak gördükleri şey kimlikleri kendini ifade edebilmeleridir. Yeni Türkiye çoğulcudur.

Tabiatıyla yeni Türkiye’ye bir direnç de söz konusudur. Türkiye’nin yeni sosyolojisi karşısında bu direncin başarı şansı olmadığı kesindir. Vesayet eski Türkiye’nin özelliğidir.

‘Devlet içindeki paralel yapı siyaseten mahkum olmuştur’

Paralel yapı devlet aygıtı kullanarak siyaseti şekillendirme arzusundadır. Siyaset bu vesayet girişimine taviz veremez. Devlet içindeki paralel yapı siyaseten mahkum olmuştur. Son iki seçim paralel yapı ve destekçilerinin siyaseten tasfiyesidir.

‘Yargı mensupları yargıyı teslim alma girişimine dur diyeceklerdir’

İlkesi kuralı ahlakı olmayan bir yapı kimseye fayda sağlamaz. Yeni Türkiye devlet içinde otonom yapılara çetele asla prim vermeyecektir. Özellikle yargı içinde bir çetenin bir şebekenin güç kazanmasına önce yargıyı ardından da tüm toplumu dizayn etmeye çalışmasına göz yumulmayacaktır. İnanıyorum ki önce yargı mensupları yargıyı teslim alma girişimine dur diyeceklerdir.

Bu Meclis ve bu çatı altındaki hiçbir milletvekili tehdide, tuzaklara asla boyun eğmeyecektir. TBMM inanıyorum ki gelecek nesilleri de örnek alacağı duruş sergileyecek paralel yapının girişimlerini boşa çıkaracaktır.

Polatlı’dan top sesleri duyulurken bu Meclis cesaretle Kurtuluş Savaşı’nı idare etmiş. Kazanmış Gazi bir Meclis olmuştur. 77 milyonun talebi olan yeni anayasa artık bir an önce yapılmalıdır.

Meclis’teki bütün partiler bir araya gelmeli yeni bir anayasayı yazabilmelidir. Yeni anayasa daha fazla geciktirilmemelidir. Büyük çalkantıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin komşumuz olan hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etme arzusu ya da topraklında gözü yoktur. Bölgenin huzur ve güveni doğrudan doğruya Türkiye’nin huzur ve güvenini ilgilendirmektedir. Bölgedeki gelişmeler hakkında herkes susabilir ama Türkiye’nin böyle bir seçeneği yoktur.

Türkiye seyirci devlet olamaz

Büyük devlet sınırlarını dünyaya kapatan değil sınırlarını ötesine gönlünü açabilen krizlerde inisiyatif alan bir devlettir. Türkiye seyirci bir devlet olamaz.

Vatandaşlarımız IŞİD’in elindeyken oradaki vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atacak açıklamaların yapılması doğru olmamıştır. Ne topraklarımızda ne bölgemizde hiçbir terör örgütüne sempati ile bakmamız söz konusu olamaz. Teröre karşı verilecek mücadelede işbirliğine açığız. Ancak bilinmelidir ki Türkiye geçici çözüm arayışlarında kendisini kullandıracak bir ülke değildir. Türkiye’nin önerilere dikkate alınmalıdır.

BM Güvenilk Konseyi’nin reforme edilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır. Her durumda Türkiye tezleri savunmaya devam edecektir.

Şam yönetimi derhal uzaklaştırılmalı

Şam yönetimini derhal uzaklaştırılması Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, herkesi kucaklayan bir yönetiminin tahsis edilmesi önceliğimiz olacaktır. Merhum Özal bu kürsüden konuşma yaptığında Körfez’de önemli gelişmeler yaşanıyordu. O gün “Özal karasız tutum sergilememiz söz konusu olamaz” dedi. Merhum Özal’ın uyarı ve arzularını ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye anladı.

TBMM gündemine gelmesi beklenen tezkerelerin de bu anlayış kapsamında değerlendirileceğine inanıyorum. 100 yılın ardından bölgemiz yeniden şekillenirken Türkiye seyirci kalacak değildir.

Kimden gelirse gelsin kime yönelirse yönelsin şiddetin her şekline karşı mücadele veriyoruz. AB’ye tam üyelik hedefi Türkiye’nin stratejik bir hedefidir. Türkiye 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. 12 yıl önce telaffuz edildiğinde gerçekleşeceğini ihtimal verilmeyen nice hedef bugün gerçeğe dönüştü.

Sayın başkan, değerli milletvekilleri gerilime kutuplaşmaya ve kamplaşmaya sarf edilecek tek bir saniyemiz yok. Yasaklar kısıtlamalar değerlerin inançları üzerindeki baskılar toplumu huzursuz etmekten başka amaca hizmet etmemiştir. Dünyanın küresel krizin etkisinde olduğu dönemde Türkiye bütün bu krizlerden kazançlı çıkacak tecrübeye sahiptir.

İktidar da muhalefette böyle bir anlayışla kader ortaklığı yaparak ülkenin hizmetinde olmak zorundadır. Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde hizmete devam edeceğimi belirtmek isterim.