Meclis çoğunluğunu bulamayan AKP, 16 yıldır ilk kez bir Meclis Başkanvekilliğini kaybetti

24 Haziran seçimlerinde, Meclis çoğunluğunu bulamayan AKP, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ilk kez 27. Yasama döneminde bazı dezavantajlar yaşayacak. Son 16 yıl boyunca iki Meclis başkanvekili ile Genel Kurul oturumunu yöneten AKP'nin bu yasama döneminde kotuk sayısı bire düştü. Böylece AKP, CHP, HDP ve MHP ile eşit sayıda Meclis Başkanvekiline sahip oldu. İç Tüzük uyarınca İYİ Parti’ye Meclis Başkanvekilliği temsili düşmedi. 7 Temmuz'da toplanacak olan parlamentoda TBMM Başkan seçiminin ardından oluşturulacak Danışma Kurulu, Katip Üye ve İdare Amirlikleri için grubu bulunan siyasi partiler için bir sayı belirleyecek.

MHP’nin desteğiyle üçüncü tur

TBMM’de yemin törenin ardından yeni dönemin Meclis Başkanı seçimi için takvim başlayacak. MHP’nin aday çıkarmayacağı kararıyla AKP adayının en geç 3. turda seçimi kazanacağı kesinleşmiş oldu. Meclis’in ilk toplantısıyla birlikte TBMM Başkanı için seçim süreci başlayacak. Meclis iç tüzüğü uyarınca ilk toplantı gününden itibaren 5 gün içinde adaylık başvuruları yapılacak, sonraki beş gün içinde de dört tur üzerinden oylamalar gerçekleştirilecek. Seçim turlarının aynı gün içinde yapılması planlanırken, 27. Dönem Meclis Başkanı seçiminin YSK’nın daha önce ilan ettiği gibi kesin sonuçları 5 Temmuz’da açıklaması durumunda 13 Temmuz’da tamamlanması bekleniyor.



Meclis Başkanlığı için bir adayın ilk iki turda 400 oy alması, üçüncü turda ise salt çoğunluk rakamı olan 301 oy alması gerekiyor. AKP’nin 295, MHP’nin 49 milletvekili dikkate alındığında 344 oy gücüyle Cumhur İttifakı'nın adayının 3. turda seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İç tüzük hükümleri şöyle:

Başkan seçimi ve süresi

MADDE 10- Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıldır.



Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanır. Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanır.

Parti gruplarının Başkanlık Divanı'nda temsili

MADDE 11- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna bildirir.



Başkanlık Divanındaki görev yerleri, başkanvekillikleri için -iki adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti grubuna ait olmak üzere oranı en yüksek olandan başlayarak sıra ile dağıtılır.



Kâtip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılır.



Siyasî parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterir. Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur.



Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekillikleri, kâtip üyelikleri ve idare amirlikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Bu görevlerde herhangi bir suretle boşalma olması halinde, yeni seçilen divan üyesi, eskisinin görev süresini tamamlar.