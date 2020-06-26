Meclis çalışmalarına 30 Haziran'a kadar Koronavirüs arası

Meclis’te Koronavirüs vakalarının artması ve muhalefet milletvekillerinin endişelerini iktidara aktarmasının ardından çalışmalara 30 Haziran’a kadar ara verildi. Genel Kurul salonu, katlar ve odalar dezenfekte edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği vaka sayısının 19’a yükselmesinin ardından, önceki gün pandemi timi kurulmasından lokantaların kapatılmasına kadar bir dizi tedbir kararını hayata geçirdi. Muhalefet milletvekilleri, Koronavirüs vakası artışı nedeniyle alınan çalışma takvimi kararı ile ilgili endişelerini aktardılar.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şunları kaydetti:

“Şu anda Meclis önemli bir tehdit altında. Burada ciddi bir sıkıntı var. Eğer burada milletvekillerimizin büyük bir bölümü virüs korkusuyla sıkıntı yaşayacaksa buna bir çare bulunması lazım. Riskli bir ortamda çalışıyoruz. ”

Muhalefetten, "Üzerinde mutabık kaldığımız konuları 7 Temmuz’a kadar bitirelim" önerisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da AKP'nin Meclis’in çalışmasıyla ilgili önergesini şöyle eleştirdi:

“Üzerinde mutabık kaldığımız konuları 7 Temmuz’a kadar bitirelim, tartışmalı, münakaşaya muhtaç konuları ekim ayına bırakalım. Bunu yaparsanız hiç kimseyi COVID virüsüne maruz bırakmadan bu Meclis güzel bir iş yapmış olur. Yani burada yaptığımız iş hakikaten değerse ölelim.”

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, partilerin grup başkanvekilleriyle oturum aralarında bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken TBMM Genel Kurulu’nda, gece saat 02.00’de yeni bir çalışma takvimi önerisi getirildi. Yeni takvimle birlikte Genel Kurul’un dün de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadar toplanmamasına karar verildi.