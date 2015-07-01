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Meclis bugün başkanını seçecek

MHP lideri Bahçeli'nin HDP şartı tartışmaya yol açtı

01 Temmuz 2015 11:46

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TBMM Başkanlığı için flaş bir açıklama geldi. Bahçeli, "Eğer HDP yarın (bugün) Meclis Başkanlığı için Deniz Baykal'a desteğini açıklarsa, biz asla Deniz Baykal'a oy vermeyiz" dedi. Bahçeli'nin açıklamaları tartışmaya yol açarken, gözler bugün yapılacak olan 3. ve 4. tur seçimlerinde kimin başkan olacağına çevrildi.

 

'Son tura, üçüncü turda en yüksek oyu alan iki aday kalacak'

 

Meclis Başkanlığı seçimlerinin ilk 2 turunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Başkan bugün yapılacak 3. veya 4'üncü turda belli olacak. 3. turda başkan seçilecek adayın 276 milletvekilinin oyunu alması gerekecek. Son tura, üçüncü turda en yüksek oyu alan iki aday kalacak ve en çok oyu alan aday TBMM Başkanı seçilecek.

 

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