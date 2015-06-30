Meclis bugün yeni başkanını seçecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçmek için toplanıyor.

Saat 15.00'te başlayacak ve 4 turdan oluşan Meclis Başkanlığı seçimi için dört aday yarışacak: AKP adayı İsmet Yılmaz, CHP adayı Deniz Baykal, MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP adayı Dengir Mir Mehmet Fırat.

Bugün ilk iki turunun yapılacağı seçimlerde adayların 367, bir sonraki gün yapılacak üçüncü turda ise adayların 276 milletvekilinin oyuna alması gerekecek. Son tura, üçüncü turda en yüksek oyu alan iki aday kalacak.

Meclis aritmetiğinin adayların başka bir partinin desteği olmadan seçilmesine imkan vermemesi nedeniyle taktiksel savaşların da devreye girmesi bekleniyor.

Kulislerde, MHP ve HDP'nin, ikinci tur sonrası adaylarını çekmeyip yola devam etmeleri durumunda, üçüncü turda AK Parti'nin taktiksel bir formülü hayata geçirebileceği konuşuluyor.

İlk iki turda CHP adayı Deniz Baykal, CHP'li tüm vekillerin oyunu alması durumunda 132 oyda kalacak. 258 milletvekili bulunan AK Parti ise üçüncü turda kendi içinden 60 kadar milletvekilini HDP adayına yönlendirmesi halinde, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın oyları kendi partisinden alacağı 80 oyla birlikte 140'a çıkabilir. Bu durumda en çok oy alan iki aday olarak, AK Parti'nin adayı Yılmaz ile HDP adayı Fırat dördüncü tura kalacak. Kulislerde bu tablonun oluşması durumunda, 4. turda MHP'nin, AK Parti adayına oy vereceği konuşuluyor.

Bir diğer senaryo ise, MHP ve HDP'nin 3. turda adaylarını çekip CHP adayı Baykal'a destek vermesi. 3 partinin 292 olan toplam oy sayısı Baykal'ın 3. turda Meclis Başkanı seçilmesini sağlıyor.

Öte yandan adaylar, destek turlarını dün de sürdürdü. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Dengir Mir Mehmet Fırat, AK Parti ve CHP genel başkanlarını ziyaret etti. İhsanoğlu-Davutoğlu görüşmesi AK Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan İhsanoğlu, "Gayet, samimi ve verimli bir görüşme oldu" dedi.

İhsanoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile 30 dakika süren görüşmesi sonrasında “Yakınlığımız cumhurbaşkanlığı seçiminde başladı ve o günden bu güne devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

HDP’nin adayı Dengir Mir Mehmet Fırat da ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı AK Parti’yi ziyaret etti. AK Parti merkezinde 45 dakika kalan Fırat’ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme 30 dakika sürdü.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesi nedeniyle Fırat da MHP’yi ziyaret etmedi. MHP’yi eleştiren Fırat, “Bir kere MHP'yi anlayabilmek mümkün değil. Herhalde çok zorlarına gidiyor, 80 milletvekiliyle, yani kendileri kadar milletvekili almış olmasını bir türlü hazmediyor ama süreç uzundur” diye konuştu.