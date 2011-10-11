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Politika

Meclis, bilgisayarları yeniledi  TBMM (A.A)

11 Ekim 2011 13:40

-Meclis, bilgisayarları yeniledi  TBMM (A.A) - 11.10.2011 - Meclis, milletvekillerine ''tablet'' bilgisayar verirken, bürolarındaki  bilgisayarları da yeniledi.  Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanlığı, Türk Telekom ile yaptığı anlaşmayı yeniledi. Bu anlaşma kapsamında; 550 milletvekiline ''tablet'' bilgisayar alındı. Yapılan anlaşma nedeniyle tablet bilgisayarlara ücret ödenmedi.  Milletvekillerinin bürolarında sekreter ve danışmanların kullandığı masa üstü bilgisayarlar da yenilendi. 550 masa üstü bilgisayar, milletvekili bürolarına konuldu.  Meclis, Türk Telekom ile yaptığı anlaşmayla, sabit telefonlarla yapılan görüşme ücretlerinden yıllık 1.2 milyon lira tasarruf sağladı. Bu anlaşma; şehiriçi, şehirlererası ve uluslararası görüşmeleri kapsıyor.

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