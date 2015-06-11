‘Meclis bilgisayar ağı tümden yenilenmeli’



Alman yayın kuruluşları Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR'in Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenlik Dairesi (BSI) uzmanlarına dayandırarak verdikleri haberde meclis bilgisayar ağının artık korunamayacak durumda olduğu ve tamamen devre dışı bırakılması gerektiği bildirildi. Spiegel Online ise meclis bilgisayar ağından hala kontrolsüzce verilerin dışarı aktığını bildirdi.

Alman medyasındaki haberlere göre mayıs ayı ortasında kamuoyuna yansıyan siber saldırının ardından BSI, Federal Meclis İdaresi'ne bilgisayar ağının yeniden kurulması tavsiyesinde bulundu. BSI uzmanlarının, ‘bilgisayar ağından hala kontrolsüzce veri sızdığının göz ardı edilemeyeceği‘ uyarısında bulundukları da kaydedildi.

Siber saldırgan ya da saldırganların, Federal Meclis'in ‘dizin hizmeti‘ (Directory Service) adı verilen merkezi endeksine ulaşmayı başardıkları belirtiliyor. Burada meclisteki 20 bini aşkın bilgisayar tek bir ağ üzerinden organize ediliyor. Saldırgan ya da saldırganların böylece meclisteki istedikleri sistemlere, parti grupları, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına ait verilere ulaşabileceği belirtilyor. Saldırgan ya da saldırganların aradan geçen zamanda yönetici (administrator) haklarını da ele geçirdikleri ve bu nedenle tüm ağın yenilenmesi gerektiği kaydediliyor. Özel güvenlik önlemleriyle korunan gizli veriler bölümü, NSA Araştırma Komisyonu ve Meclis Personel İdaresi’nin ise saldırıdan etkilenmediği belirtiliyor.

Gizli servis şüphesi

Spiegel Online, siber saldırının arkasında ‘doğulu gizli servis çevrelerinin’ bulunduğuna dair işaretlerin yoğunlaştığını bildirdi. Spiegel’in haberine göre uzmanlar, Rus dış istihbarat servisi SWR’nin bu işle bağlantısı bulunduğuna dair işaretlere sahip.

Yeşiller Partisi’nin internet politikaları sorumlusu Konstantin von Notz, bu işin gizli servis kalitesinde yüksek düzeyli bir saldırı olduğunu belirterek, izleri silmenin kolaylığından dolayı yapanın bulunmasının zor olduğunu kaydetti.

Alman medyasında çıkan haberlere göre BSI Başkanı Michael Hange ellerindeki soruşturma sonuçları ve yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri konusunda bugün Meclis Komisyonu üyelerini bilgilendirecek.