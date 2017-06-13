Meclis Başkanvekili Pervin Buldan serbest bırakıldı

TBMM Başkanvekili HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında ifade verdi. Buldan ifadenin ardından serbest bırakıldı.

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek için Diyarbakır Adliyesi'ne gitti.

Bir programı kapsamında Diyarbakır'da bulunan Buldan, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermeye başladı.

Buldan'ın ifade verme işlemi sürüyor.

Valilik: Gözaltına alınmadı

Diyarbakır Valiliğinden, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili PervinBuldan'ın, hakkındaki dava kapsamında ifade vermesine ilişkin bazı basın yayın organlarında gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 26. Dönem HDP Milletvekili Buldan'ın kentteki otele girişi sırasında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında arama kararı bulunduğunun tespit edildiği, bu kapsamda kendisine gerekli tebligatın yapılması üzerine aracıyla Diyarbakır Adliyesine intikal ettiği belirtildi.

Adli mercilerce gerekli tahkikata başlanıldığı kaydedilen açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında HDP Milletvekili Buldan'ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu milletvekiliyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

HDP'nin TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, yarın katılacağı iftar programı nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, hakkında Ağrı da yürütülen bir soruşturma kapsamında polis eşliğinde gittiği adliyede yaklaşık 2 saat kaldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak ifade veren Pervin Buldan, daha sonra serbest kaldı. Buldan adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.