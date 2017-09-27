Meclis başkanlığına Schäuble aday oluyor

Almanya'da seçimlerin ardından yeni meclis için hazırlıklar devam ediyor. Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder, Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik'in Wolfgang Schäuble'yi Federal Meclis başkanlığına önereceğini duyurdu.

Kauder, Schäuble'nin bu göreve aday gösterilmeye hazır olduğunu açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kauder, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "75 yaşındaki Schäuble'den bu görevi üstlenmesini rica ettiğini ve AfD'nin meclise girdiği göz önünde bulundurulduğunda bunun daha büyük bir anlamı olacağını düşündüğünü" kaydetti. Federal Meclis'te 45 yıldır milletvekili olan Schäuble, meclisin en eskisi.

Hür Demokratlar ve Sosyal Demokratlar'dan destek

Federal Meclis'in şimdiki başkanı ise Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Norbert Lammert, 24 Eylül genel seçiminden sonra meclis başkanlığına bir kez daha aday olmayacağını açıklamıştı.

Schäuble'nin adaylığına muhtemel koalisyon ortaklarından Hür Demokrat Parti'nin (FDP) genel başkanı Christian Lindner destek verdi. Lindner "Olağanüstü önemli kişiliği ve doğal otoritesi ile Wolfgang Schäuble'nin Federal Meclis'in başına getirilmesinin içinde bulunduğumuz dönemde özel bir önemi olacaktır” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti de Schäuble'nin adaylığına destek verdi. Sosyal Demokrat Parti'den Carsten Schneider, Schäuble'nin "saygıdeğer bir kişilik" olduğunu belirterek "en büyük meclis deneyimine sahip olduğunu ve selefi gibi dengeleyici bir tarzda hareket edeceğini" ifade etti.

AfD'li meclis

Almanya'da Federal Meclis başkanlığı görevi geleneksel olarak seçimlerden sonra meclisin ilk oturumunda en güçlü meclis grubu tarafından belirleniyor. Federal Meclis'te sağ popülist AfD'nin de yer alacak olması nedeniyle meclisin yoğun tartışmalara sahne olacağı tahmin ediliyor.

Yeni meclisin ilk oturumunu en eski milletvekili olarak Wolfgang Schäuble'nin açması bekleniyor. Yasalara göre Federal Meclis'in en geç 24 Ekim gününe kadar açılması gerekiyor.

KNA/AFP/epd/ÇA/HS

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