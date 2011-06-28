-MECLİS BAŞKANLIĞI TURU TBMM (A.A) - 28.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden randevu istediklerini bildirdi. Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğinin hatırlatılması üzerine, ''TBMM'de grubu bulunan partilerden randevu istedik'' dedi. Çiçek, CHP ve MHP yöneticileriyle ''görüş alışverişinde bulunacaklarını'' ifade etti. Cemil Çiçek, gazetecilerin ''Randevular Meclis Başkanlıyla mı ilgili'' sorusuna ''Evet, Meclis Başkanlığıyla ilgili'' karşılığını verdi.