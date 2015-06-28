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'Meclis başkanlığı seçimlerinde AKP'den 60 vekil HDP'ye oy verecek'

TBMM Başkanı'nın kim olacağını tartışan Ankara kulislerinde ilginç bir iddia dile getirildi

28 Haziran 2015 18:36

TBMM kulislerinde yeni dönem Meclis Başkanı’nın kim olacağına dair tartışmalar sürüyor. AKP’nin adayı İsmet Yılmaz, CHP’nin ki Deniz Baykal olurken, MHP, Ekmeleddin İhsanoğlu, HDP Dengir Mir Mehmet Fırat isminde uzlaşıya vardı. Her partinin kendi adayını çıkarması başkanlık seçiminin 3. Veya 4. Tura kalacağının sinyalini verdi. Seçimlere dair en ilginç iddia ise başkanlığı mutlaka almak isteyen AKP'den 60 vekilin 3. turda HDP adayı Fırat'a oy vermesi. Böylece son tura AKP ve HDP adayı kalmış olacak. Bu durumda MHP oyları son turda AKP'ye gidecek.

Radikal’in haberleştirdiği senaryoya göre, AKP  son tura kendi adayı ve HDP'nin adayının kalmasını istiyor. Böylece son turda kendi adayını garantilemenin hesabını yapıyor.  AKP'den 60 milletvekili taktik gereği 3. turda HDP'nin adayı Dengir Mir Mehmet Fırat'a oy verecek.

Meclis başkanlık seçiminin ilk iki turu 30 Haziran Salı günü yapılacak. Adayların seçilebilmesi için 367 oy gerekiyor. Her parti kendi adayını destekleyeceği için ilk turda bu rakama hiçbir parti ulaşamıyor.

1 Temmuz Çarşamba günü 3. ve 4. tur yapılacak. 3. turda adayların seçilebilmesi için 276 oy gerekiyor. Ama hiçbir partinin o kadar vekili yok. En çok oyu alan iki aday son tura kalacak.

AKP'nin planı da 3. turda devreye girecek. AKP'den 60 milletvekilinin 3. turda HDP'ye oy vereceği konuşuluyor. 
Böylece son tura AKP ve HDP'nin adayı kalacak. AKP bu kez son turda kendi adayına 258 oy vererek kendi adayını seçtirecek. Çünkü MHP , HDP'nin adayını desteklemeyecek. CHP , Fırat'ı desteklese bile başkanlığa yetmeyecek.

 

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