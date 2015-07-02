Meclis Başkanlığı seçimi doların ateşini yükseltti

TBMM başkanlık seçimi sonucunun erken seçim riskini artırmasıyla kur yükseldi, siyasi gelişmeler ve ABD tarımdışı istihdam verisi bekleniyor. Dolar/TL, saat 11.00 itibariyle 2,7060 seviyesine kadar çıktı.

Dolar/TL, TBMM başkanlık seçimi sonuçları ardından kademeli olarak 2.69 seviyesini aştıktan sonra bu sabah saat 08.48'de 2.6935/2.6950 seviyesinden işlem görüyor.

Dün saat 18.12'de 2.8352/2.8363 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 2.8372/2.8392, 2.9811/2.9827 seviyesindeki euro/TL ise aynı saatte 2.9809/2.9834 seviyesindeydi.

Kur, saat 11.00 itibariyle 2,7060 seviyesine kadar çıktı.

Dolar, Türk Lirası karşısındaki hareketinde 2,70 kritik seviye olarak kabul ediliyor.

İç dinamikler etki etti

TBMM başkanlığı seçiminin son turunda muhalefet partilerinin ortak bir aday üzerinde uzlaşamamasının koalisyona ilişkin soru işaretlerini ve erken seçim riskini artırmasıyla dün dolar/TL akşam saatlerinde yükselirken, piyasalar hükümet kurma sürecini, Yunanistan'daki gelişmeleri ve ABD tarım dışı istihdam verisini izleyecek.

Euro Yunanistan konusunun Pazar günü gerçekleşecek olan referandumdan önce çözülemeyeceği beklentileriyle baskı altında seyrine devam ederken, dün ABD'de açıklanan ADP verisi sonrası değer kazanan dolarda bugün saat 15.30'da açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisi bekleniyor.

TBMM Başkanlığı seçimi

Meclis başkanlığı seçiminin dünkü dördüncü ve son turunda en çok oyu alan AKP'nin adayı İsmet Yılmaz, başkan olarak seçilirken, partilerin ortak bir adayda uzlaşamamaları bu süreçten sonra başlayacak koalisyon görüşmelerinden bir hükümet çıkmasını zora sokarken, erken seçim ihtimalini de gündeme getirebilir.

AKP'nin TBMM başkanlığı için "çok iddialı bir isim olmayan" Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı aday göstermesinin ardından AKP'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı destekleyebileceği ve bir AKP-CHP koalisyonu ihtimalinin güçlendiği belirtilmişti.

Ancak Yılmaz'ın seçilmesi bu ihtimali zayıflatmış görünüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün akşam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan görevi almasıyla birlikte kuşatıcı bir koalisyon kurulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ABD verisi de önemli

İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, gelecek hafta yapılması beklenen Davutoğlu-Kılıçdaroğlu zirvesinde iki liderin başkanlık seçiminden sonra iyice belirginleşen güven sorununu aşarsa, bir koalisyona gidilebileceğini söyleyerek, "Aksi halde bütün yollar erken seçime çıkıyor" dedi. Yeşilada şöyle devam etti:

"Türkiye seçimden bu yana büyük ölçüde suni koalisyon senaryolarını satın alarak gelişmekte olan piyasalardan pozitif anlamda ayrıştı. Bugün de ABD tarımdışı istihdam verisine kadar AKP-MHP koalisyonu hayali satın alınırsa, hiç şaşırmayız. Fakat, biraz uzun vadeli düşünenler, başkanlık yarışının verdiği gerçek sinyalin AKP-CHP'nin iyice zorlaştığı olduğunu görecektir. Olası bir erken seçimin ekonomide yıkım olacağı ise Mayıs-Haziran verilerinden açıkça okunuyor. TL cinsinden varlıklarda bir beklenti balonu var, eğer AKP-CHP veya MHP koalisyonu gerçekleşirse bu balon bir süre daha şişik kalabilir, ama tersi durumda uçuruma düşeceğiz."

Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri dolarda global bazda daha fazla güçlenmenin önünü açabilir.