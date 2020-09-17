Meclis Başkanlığı, Kürt işçilere dair soruları 'kaba' ve 'yaralayıcı' bularak, iade etti

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun, muhtarların ayakbastı parası istemesinin ardından saldırıya uğrayan ve Yozgat'ı terk etmek zorunda kalan Kürt işçiler hakkındaki soru önergesi, TBMM Başkanlığınca 'kaba' ve 'yaralayıcı' bulunarak iade edildi.

Temmuz 2020’de Mardin’den Yozgat’ın Çekerek ilçesine orman işçisi olarak çalışmaya giden Kürt ailelerin, izin alarak hazine arazisine çadır kurmalarına rağmen, yörede yaşayan 18 köy muhtarının 1000 TL ayakbastı parası istemesinin ardından Kürt işçiler saldırıya uğradı. Çekerek Kaymakamlığı'nın da “can güvenliğinizi sağlayamayız” demesiyle Kürt aileler Yozgat’ı terk etti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP'li Kenanoğlu, Kürt işçilerin durumunu soru önergesinde anlattı. Meclis Başkanlığı'ndan soru önergesine yaklaşık iki ay sonra verilen cevapta, 5, 7, 8, 9 ve 10 numaralı soruların “kaba” ve “yaralayıcı” olduğu belirtili. Bu soruların önergeden çıkarılması halinde yanıt vereceği belirtildi.

'Kaba' ve 'yaralayıcı' bulunan sorular şu şekilde:

5- Yıllardır, Kürt illerinden batı illerine, Çukurova’ya, Karadeniz’e mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden işçilere böyle ırkçı saldırıların yapılması ve yaygınlaşması karşısında bir çözüm öneriniz var mıdır?

7- Bir ilden başka bir ile giden işçilerin can güvenliğinin sağlanamaması devletin bir acziyeti değil midir?

8- Kardeşlikten eşitlikten söz edenler, kendi vatandaşını koruyamıyorsa burada bir sorun yok mudur?

9- Bu olayın tersi yaşansaydı; Yozgat’tan Mardin’e çalışmaya giden işçilerin başına böyle bir olay gelseydi, devlet yetkilileri aynı tepkisizliği, aynı sessizliği koruyacaklar mıydı?

10- Vatandaşının güvenliğinin dahi sağlayamayan bir yerde devlet otoritesi sorgulanmaya başlamaz mı?



