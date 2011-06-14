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Politika

Meclis Başkanlığı için iki aday

24. Dönem parlamento seçimlerinin ardından, yeni vekillerin “koltuk” heyecanı başlıyor.

14 Haziran 2011 03:00

T24 - Meclis Başkanlığı için en güçlü adaylar Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek olarak ifade ediliyor.

326 kişilik AKP grubunda önce Meclis, ardından da yeni Bakanlar Kurulu’ndaki koltuklar için heyecan yaşanacak. Seçim yorgunu vekilleri seçim sonrası da yaklaşık 1 aylık yoğun bir maraton bekliyor. YSK kesin seçim sonuçlarını yasa gereği 11 günlük itiraz etme süresinin ardından Resmi Gazete’de ilan edecek.

YSK’nın seçim sonuçlarını ilanından sonraki 5. gün saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu çağrısız olarak toplanacak. Geçmiş seçimlerdeki süreçler dikkate alındığında, yeni vekillerin de 24 Haziran Cuma günü and içmesi bekleniyor.

Vatan'ın haberine göre, TBMM’nin bu birleşimine en yaşlı üye başkanlık edecek. Buna göre ilk birleşimini “en yaşlı” üye olarak 79 yaşındaki CHP İstanbul 3. bölge 4. sıradan milletvekili seçilen Gazeteci- Yazar Oktay Ekşi yönetecek. En genç 6 milletvekili de divanda dönüşümlü olarak “katip” üye olarak görev yapacak.


İlk tur 29 Haziran'da

Bu birleşimde milletvekilleri Adana’dan başlayarak seçim bölgelerine göre tek tek kürsüye çıkarak Anayasa’da yer alan “milletvekili andını” içecek.

Yemin töreninden sonra, Meclis Başkanı seçimi için çalışmalara 5 gün ara verilecek. 5 günlük arada Meclis Başkanı adayları belirlenecek. Başkanlık seçimlerine ilişkin ilk tur oylamanın 29 Haziran’da yapılması öngörülüyor. Oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Meclis Başkanlığı için en güçlü adaylar Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek olarak ifade ediliyor.

Kulislerde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın isimleri de Meclis Başkanlığı adayları arasında dillendiriliyor.


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