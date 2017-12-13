Meclis Başkanı'nın kitapçığında Atatürk'ün unvanı yazılmadı; 2. Abdülhamid’e övgü yer aldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 17 Kasım 2015-22 Kasım 2017 tarihlerinde TBMM Başkanlığı görevinde icraatını da anlattığı, “26. Yasama Dönemi Birinci Devre Çalışma Raporu” kitapçığını çıkardı. Kitapçıkta, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer alırken unvanının yazılmaması, "Sultan 2. Abdülhamid Han Dönemi’nden İzler” konulu sergiye yer verilerek Abdülhamit'ten övgüyle bahsedilmesi dikkat çekti.

Kuşe kağıdına basılan 335 sayfalık kitapçıkta Meclis Başkanı bol görüntüsüyle yer aldı. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk siyah beyaz kalpaklı fotoğrafı altında unvanı olmadan yer aldı. Atatürk’ün ardından gelen sayfalarda ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman'ın renkli pozları ve görev tanımlarıyla girdi.

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Kitapçığın "Müzecilik Araştırma Faaliyetleri" bölümünde Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’nda açılan “Sultan 2. Abdülhamid Han Dönemi’nden İzler” konulu sergiye yer verildi. Renkli bir fotoğrafının yer aldığı sayfada 2. Abdülhamid için, “Tarihte bir çok ilklere tanıklık etmiş” ifadesi dikkat çekti. İlerleyen sayfalarında ise, “Sultan Abdülhamid icraatları ve vizyonuyla zamanını aşan ve günümüze ışık tutan bir devlet adamı olmuştur” denildi.

Kahraman, kitapçıkta TBMM yerleşkesini 'Külliye' olarak tanımladı.

Kitapçıkta ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine yer verildi. CHP’nin itirazı üzerine basımı durdurulan "15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu" da kitapçıkta yer aldı.

TBMM’nin içinde yarattığı hasar ve darbe girişimi gecesi TBMM’ye koşup gelen ve içinde olan milletvekillerine ait resimlere yer verildi. Yabancı ülkelerin devlet başkanlarının ziyaretleri de kitapçığa girerken, “Komisyon raporu 12.7.2017 tarihinde TBMM Başkanlığı’na arz edilmiştir” dendi.

Kahraman ‘şatafatlı’ makam odasını gösterdi

Kitapçığın “Bakım, Onarım ve Tadilat Faaliyetleri” bölümünde Kahraman, tüm bu işleri yapan Gayri Menkul ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Derneği'ne (GYODER) gösterdikleri hassasiyet ve özveri için teşekkür etti. 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Tadilatlar bölümünde kulislerden makam odalarına kadar yapılan "onarımlar öncesi ve sonrası" denilerek fotoğraflarıyla konuldu.

Kitapçıkta, TBMM içindeki mescit ve fotoğraflarına yer verildi.