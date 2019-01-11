Meclis Başkanı'nın ‘çalışan gazeteciler kahvaltısı'nda kameramanlar ayakta kaldı

TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle dün parlamento muhabirleri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda kameramanlara yer ayrılmaması tepki çekti.

Meclis Başkanvekilleri Mustafa Şentop, Celal Adan, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın da katıldığı toplantıda muhabirlere yer ayrılırken, kameramanlara ise masada yer verilmedi.

CNN Türk kameramanı Melih Baytürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda bu durumu eleştirerek şunları söyledi: “Muhabir-kameraman bir ekiptir, birdir. Sabah Sayın Meclis Başkanı’nın çalışan gazeteciler için düzenlediği kahvaltıda biz kameramanlara bu kahvaltıda bir yer ayrılmamış olması bir sorundur. Bütün basın danışmanlarına iletilmesi ümidiyle… Kameraman muhabir birdir ayrı tutulamaz.”

“Muhabirlerin TBMM Üyeler Lokantası’ndan yararlanmamasını milletvekilleri talep etti”

Öte yandan Yıldırım, parlamento muhabirlerinin TBMM Üyeler Lokantası'ndan yararlanamamasına ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

"Meclisteki sayının artması dolayısıyla yeni yemek yerleri düzenleme ihtiyacı doğdu. O çerçevede aldığımız bir karardır. Bu, milletvekillerimizden de gelen bir talep üzerine yapılmıştır. Bundan gazeteci arkadaşlarımızın memnuniyetsizliği olduğunu biliyorum. Halen bu memnuniyetsizlik devam ediyorsa tekrar çözüm üretme yoluna gidebiliriz."