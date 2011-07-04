-MECLİS BAŞKANINI SEÇİYOR TBMM (A.A) - 04.07.2011 - TBMM Genel Kurulu geçici başkan, CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi başkanlığında toplandı. Birleşimi açan Ekşi, Anayasa göre milletvekillerinin göreve başlaman önce andiçmeleri gerektiğini belirterek, geçen birleşimde andiçmemiş milletvekillerinden andiçmek isteyenleri kürsüye davet etti. Bu çerçevede, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu andiçti. Ekşi, ardından Cumhurbaşkanlığının Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiği, yeni hükümeti kurmak için AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirildiğine ilişkin tezkerelerini okuttu. Daha sonra TBMM Başkanlığı seçimi gündemine geçildi. Bu bağlamda, AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in aday gösterilmesine ilişkin AK Parti Milletvekillerinin imzalarını taşıyan iki ayrı önerge ile Çiçek'in kişisel başvurusuna dair önerge; AK Parti Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal'ın adaylık başvurusu ile MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın aday gösterilmesine ilişkin MHP'li milletvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler okundu. Ekşi'nin seçimin prosedürüne ilişkin açıklamalarının ardından 1. oylamaya geçildi. Genel Kurul'daki gizli oylama ad okunarak yapılıyor. BDP'li milletvekilleri birleşime katılmıyor, CHP'li milletvekilleri de Genel Kurul Salonu'nda yer alıyor. TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak gizli oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte ikisinin (367), üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğun (276) oyunun alınması gerekiyor. Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak.