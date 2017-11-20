Meclis, başkanını seçiyor

TBMM, bugün yeni başkanını seçmek için toplanıyor. İsmail Kahraman’ın iki yıllık görev süresinin dolması üzerine İçtüzük gereği başkan ve başkanlık divanı üyelerinin seçimi yapılacak. Başkan seçiminin ardından TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanvekilleri ile ihtisas komisyonlarının başkanları yeniden belirlenecek.

Beş aday yarışıyor

TBMM Başkanlığı için CHP’nin adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel olurken, HDP tutuklu Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ı aday göstermişti. MHP, adayını Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan; İyi Parti ise Yusuf Halaçoğlu olarak açıklamıştı. AKP, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı bir kez daha aday göstermişti.

Meclis Başkanlığı seçimi için gizli oylama gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi olan 367 oy aranacak. Ancak her partinin desteklediği kendi adayı olması nedeniyle ilk iki oylamada sonuç alınması beklenmiyor.

3'üncü turda seçilmesi bekleniyor

İlk iki oylamada başkanın seçilememesi durumunda yapılacak üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis aritmetiği göz önünde bulundurulduğunda Meclis Başkanı’nın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.