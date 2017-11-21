Meclis Başkanı'ndan partilere uzlaşma çağrısı

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Berlin'de tıkanan koalisyon görüşmeleri ile ilgili bugün mecliste bir açıklama yaptı. Schäuble, koalisyon için müzakerelerde bulunan Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller'e ve aynı zamanda seçmenlere seslendi. Schäuble, "halkın seçimle kararını verdiğini ve şimdi bu kararın sorumluluk bilinci içinde uygulamaya koyulması gerektiğine" dikkat çekti.

Schäuble, "devletin yönetilmesi gerektiğini ancak uzlaşmanın ve çoğunluk kararlarının oldu bittiye getirilemeyecek kararlar olduğunu" ifade etti. Federal Meclis Başkanı, görevin karmaşıklığı nedeniyle de kamuoyundan anlayış beklediğini sözlerine ekledi.

Schäuble konuşmasında "Bu zorlu denge oyununda anlayışa ihtiyaç var. Bu, siyasi sorumluluk taşıyan herkes için çoğunluğa uygun bir uzlaşma sağlanması adına, kendi seçim programlarının bazı bölümlerinden taviz vermek anlamına geliyor" dedi. Schäuble, bu tavizin zayıflık ya da fikirlerinden dönmek anlamına gelmediğini belirterek “taviz verme sonucu uzlaşma sağlamanın cesaret gerektirdiğini” kaydetti.

"Almanya'da sıra dışı bir durum yaşanıyor"

Ülkenin önemli bir sınav verdiğine dikkat çeken Wolfgang Schäuble bunun bir devlet krizi olmadığının da altını çizdi. Anayasanın kuralları belirlediğini belirten federal meclis başkanı, halihazırda yönetecek durumda olan bir hükümet ve çalışan bir meclis olduğuna dikkat çekti. Schäuble, "Ülkemiz için sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz" diyerek, Avrupa'nın hareket kabiliyetine sahip bir Amanya’ya olan ihtiyacını hatırlattı.

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