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Dünya
Deutsche Welle

Meclis Başkanı'ndan partilere uzlaşma çağrısı

Alman Meclis Başkanı Schäuble, koalisyon görüşmelerini yürüten partilere uzlaşmaya istekli olmaları çağrısı yaptı. Schäuble, "Taviz vermek, zayıflık göstergesi değildir" dedi.

21 Kasım 2017 17:26

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Berlin'de tıkanan koalisyon görüşmeleri ile ilgili bugün mecliste bir açıklama yaptı. Schäuble, koalisyon için müzakerelerde bulunan Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller'e ve aynı zamanda seçmenlere seslendi. Schäuble, "halkın seçimle kararını verdiğini ve şimdi bu kararın sorumluluk bilinci içinde uygulamaya koyulması gerektiğine" dikkat çekti.

Schäuble, "devletin yönetilmesi gerektiğini ancak uzlaşmanın ve çoğunluk kararlarının oldu bittiye getirilemeyecek kararlar olduğunu" ifade etti. Federal Meclis Başkanı, görevin karmaşıklığı nedeniyle de kamuoyundan anlayış beklediğini sözlerine ekledi.

Schäuble konuşmasında "Bu zorlu denge oyununda anlayışa ihtiyaç var. Bu, siyasi sorumluluk taşıyan herkes için çoğunluğa uygun bir uzlaşma sağlanması adına, kendi seçim programlarının bazı bölümlerinden taviz vermek anlamına geliyor" dedi. Schäuble, bu tavizin zayıflık ya da fikirlerinden dönmek anlamına gelmediğini belirterek “taviz verme sonucu uzlaşma sağlamanın cesaret gerektirdiğini” kaydetti.

"Almanya'da sıra dışı bir durum yaşanıyor"

Ülkenin önemli bir sınav verdiğine dikkat çeken Wolfgang Schäuble bunun bir devlet krizi olmadığının da altını çizdi. Anayasanın kuralları belirlediğini belirten federal meclis başkanı, halihazırda yönetecek durumda olan bir hükümet ve çalışan bir meclis olduğuna dikkat çekti. Schäuble, "Ülkemiz için sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz" diyerek, Avrupa'nın hareket kabiliyetine sahip bir Amanya’ya olan ihtiyacını hatırlattı.

dpa/GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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