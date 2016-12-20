Meclis Başkanı'ndan "İdam isteriz" sloganlarına karşılık: İşte bu milletin sesi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Avrasya Tüneli'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada "İdam isteriz" sloganlarına "Bu milletin sesi" karşılığını verdi.

"Adı ne olursa olsun PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ, ne olursa olsun hepsi bir ahtapotun kolu" diyen Meclis Başkanı, "Türkiye büyüyor, bu büyümeyi istemeyen dışarıdaki dünya neyse, içeridekiler ne oluyor. Maalesef kafataslarında örümcek taşıyanlar, beyinleri düzleşmiş olanlar var. Bunların da gereği yerine getirilecek, gelişmemiz durdurulamayacak" diye konuştu.