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Deutsche Welle

Meclis başkanına yolsuzluktan 15 yıl

Eski Brezilya Meclis Başkanı Eduardo Cunho rüşvetçilik ve kara para aklama suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rüşvet skandalına yüzlerce politikacı ve işadamı karışmıştı.

31 Mart 2017 12:49

Eski Brezilya Meclis Başkanı Eduardo Cunha yolsuzluktan 15 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Curitiba'daki mahkeme iktidardaki PMDB partisinin üyesi olan Cunha'yı kara para aklamaktan ve rüşvetçilikten suçlu buldu. Cunha parlamento başkanlığı sırasında eski Devlet Başkanı Dilma Roussef'in 2016 yılında görevden azledilmesinde aktif rol almıştı.

Karara, eski parlamento başkanının 2011 yılında yarı kamu kuruluşu olan Petrobras şirketine 1 milyon Dolar karşılığında aracılık yapması gerekçe gösterildi. Ekim ayında tutuklanan Eduardo Cunha'nın avukatı kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

Cunha petrolcülük şirketi Petrobras ve inşaatçılık şirketlerinin karıştığı yolsuzluk skandalıyla ilgili başka davalardan da yargılanıyor. Muhafazakâr politikacı rüşvet olarak aldığı milyonlarca doları İsviçre bankalarına kaçırmakla suçlanıyor. Cunha'nın pişmanlık yasasından yararlanıp, baş tanık sıfatıyla birlikte yolsuzluğa karıştığı kişiler hakkında ifade vererek ceza indirimi almak isteyebileceği belirtiliyor.

Rüşvet skandalı

Petrobras skandalıyla ilgili olarak çok sayıda iktidar partisi üyesi ve devlet başkanı Michel Temer hükümetinin bakanları hakkında da soruşturma açılmıştı. Brezilya Başsavcılığı Mart ayında yüzlerce politikacı hakkında cezai takibat başlatılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yolsuzluk skandalı, büyük inşaatçılık şirketlerinin rüşvet karşılığında Petrobras'tan yüksek sayıda ve piyasa fiyatının üzerinde ihale aldığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. Çok sayıda işadamı ve politikacı tutuklanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd/AG,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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