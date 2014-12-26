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Meclis Başkanı: Yüce Divan’a gitmezlerse konu kapanmaz

Cemil Çiçek: Giderlerse mahkeme karar verir ve üzerinde fazla durulmaz, hayat devam eder

26 Aralık 2014 11:21

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan dört eski bakanın durumuyla ilgili "Yüce “Divan’a gitmezlerse bu konu hiç durmadan tartışılır, tartışmalar sürer durur" dedi.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, dört eski bakanla ilgili Yüce Divan tartışmalarını değerlendirdi.

"Yüce Divan’a gitmezlerse bu konu hiç durmadan tartışılır, tartışmalar sürer durur" diyen Çiçek, "Giderlerse mahkeme karar verir ve üzerinde fazla durulmaz, hayat devam eder" şeklinde konuştu.

"Dava sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin imajı açısından çok kötü oldu" diyen Meclis Başkanı, "Keşke bu olaylar olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Habertürk Gazetesi'ne konuşan Çiçek, bir yıldır süren tartışmalar nedeniyle Türkiye'nin şeffaflık açısından onbir basamak gerilediğini de söyledi.

Kendisinin dört eksi bakanın Yüce Divan’a gönderilmesini isteği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu engellediği yönündeki iddialarını yalanlayan Çiçek, "Hiç kimse 'bir yolsuzluk ortaya çıkmasın, açığa çıkmasın, suç işleyenler varsa yargılanmasın' demez. Ben de demem" şeklinde konuştu.

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