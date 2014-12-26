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'Davutoğlu, dört eski bakanla görüşüp 'Yüce Divan'ı kendiniz isteyin' dedi'

Davutoğlu daha önce ‘harama uzanan kol kardeşimizinki de olsa koparırız’ demişti

26 Aralık 2014 10:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla haklarında Meclis soruşturması açılan dört eski bakanı, olaylı geçen son komisyon toplantısı öncesi konutuna çağırdığı öğrenildi. Bakanları dinleyen Davutoğlu’nun “Yüce Divan’a gitmeyi kendiniz isteyin, bunu kamuoyuna da kendiniz açıklayın” mesajı verdiği iddia edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Soruşturma Komiyonu’nun geçen pazartesi günü yapacağı toplantıdan bir gün önce eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’la görüştü. AKP grup başkanvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş ile Kültür Bakanı Ömer Çelik ve Ali Babacan’ı da Başbakanlık konutuna çağıran Davutoğlu, yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yaptı. Bütçe görüşmeleri için önce kurmaylarıyla görüşen Davutoğlu’nun daha sonra da eski bakanları kabul edip dinlediği öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre eski bakanlarla gündüz saatlerinde partisinin il kongresinde “Harama uzanan kolu koparırız” diyen Davutoğlu, birkaç saat sonra görüştüğü eski bakanları dinledikten sonra, “Yüce Divan’a gitmeyi kendiniz isteyin, bunu kamuoyuna da kendiniz açıklayın” mesajı verdi.

 

O açıklamayı yapmadılar

 

Görüşmeden bir gün sonra geçen pazartesi günü toplanan komisyonun “Yüce Divan” oylaması yapacağı duyurulmuştu. Ancak komisyon toplantısı dört eski bakanın MASAK raporuna itirazlarını değerlendirmek için ertelendi. AKP kulislerinde Başbakan’ın çağrısına rağmen, dört eski bakanın o açıklamayı neden yapmadığı konuşuluyor. Bakanların MASAK ile ilgili itiraz sonucunu bekledikleri belirtiliyor. AKP içinde de ağırlıklı görüşün söz konusu bakanların kendilerinin “Yüce Divan talebinde bulunmaları” yönünde olduğu dile getiriliyor.

Kulislerde Davutoğlu Mahir Ünal ve Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’ye de “Vicdanınıza göre karar verin” dediği belirtiliyor. Mahir Ünal da komisyon toplantısından sonra gazetecilerin sorusu üzerine “Ben olsam, Yüce Divan’a kendim gitmek isterdim” açıklaması yapmıştı.

 

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