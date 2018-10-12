T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis Başkanı Yıldırım'dan vatandaş ziyareti

ANKARA ,(DHA)- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla   fotoğraf çektirip sohbet etti

12 Ekim 2018 20:32

ANKARA ,(DHA)- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla   fotoğraf çektirip sohbet etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Aldındağ ilçesinde  Hüseyin Gazi Nurlu Uluyol Camii\'nde kıldı. Cami çıkışı,  alanda toplanan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, Mamak\'ta bir taksi durağında şoförlerle bir araya gelerek  sohbet etti. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Yıldırım, Karapürçek\'te 15 Temmuz  Şehitlerinden Celalettin İbiş\'in ailesine de  ziyarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------
ZİYARETLERİN GÖRÜNTÜSÜ
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARAMECLİS Başkanı Binali Yıldırım Cuma NamazıTBMM Başkanı Binali Yıldırım Cuma Namazını AldındağGazi Nurlu Uluyol CamiiCamiYıldırımVatandaşlarınYıldırım MamakEsnafYıldırım KarapürçekTemmuzCelalettin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24