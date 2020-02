Meclis Başkanı Yıldırım: İlk adımı atması gereken ABD yönetimidir

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, döviz kurlarındaki artışa dikkat çekerek, \"Son günlerde milli paramız Türk Lirası üzerinden ekonomimize yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye\'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Dolayısıyla bu gelişmelerin temeli ekonomik değil siyasidir. Bunun altını çizelim. Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik yaptırımlara kapalıdır\" dedi.



\'YENİ SİSTEME YÖNELİK ÖNYARGILARIN VAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ\'

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 10\'uncu Büyükelçiler Konferansı nedeniyle Ankara\'da bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü\'ndeki kahvaltıda biraraya geldi. Büyükelçilere geçtiğimiz yıl başbakan olarak hitap ettiğini anımsatan Yıldırım, \"Yokluğunuzda ülkemizde önemli değişiklikler oldu. Geçen yıl Başbakan olarak konuşuyorduk bugün Başbakan yok, yeni sistem, başkanlık sistemiyle beraber yürütme görevi milletimiz tarafından doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı ve kabinesi tarafından yerine getirilmektedir. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedeflerine adım adım kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu bakımdan 10\'uncu Büyükelçiler Konferansının temasının anlamlı buluyorum. Yeni yönetim sistemimizin, sizlere yabancı muhataplarımıza en doğru şekilde aktarılması bakımından bir araç olarak görüyorum. Ülkemize karşı var olan ön yargıların devam ettiği, yeni sisteme yönelik önyargıların var olduğunu görüyoruz\" dedi.



\'DOLAYISIYLA BU GELİŞMELERİN TEMELİ EKONOMİK DEĞİL SİYASİDİR\'

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ekonomideki dalgalanmalardan söz ederek şöyle konuştu:

\"Son günlerde milli paramız Türk Lirası üzerinden ekonomimize yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye\'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Dolayısıyla bu gelişmelerin temeli ekonomik değil siyasidir. Bunun altını çizelim. Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik yaptırımlara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir. Olumsuz kampanyanın arkasında olan yönetimlerini hukuk devleti ilkelerine, Türk yargısına, uluslararası hukuka saygı duymaya davet ediyorum. Asimetrik yaklaşımla hasmane söylemle Türkiye\'yi hizaya getirmeye çalışmak, dayatma yapma sevdasından bir an önce vazgeçmeleri çözüm için yegane yoldur. Türkiye aziz milletinden aldığı güçle geçmişte her türlü zorluğun üstesinden geldiği gibi bu kez de bu krizden başarıyla çıkmasını bilecektir.\"



\'İLK ADIMI ATMASI GEREKEN ABD YÖNETİMİDİR\'

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ABD\'nin ilk adımı atması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

\"ABD yönetimi bir takım söylemlerle, yaptırımlarla başkanın sorumsuz tweetleriyle istediğini yaptırmaya çalışmak yerine yasalarımızla saygı çerçevesinde hala çözüm fırsatı olduğunu, çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. İlk adımı atması gereken ABD yönetimidir. Milletimiz oynanan oyunu, olan biteni gayet net bir şekilde görmektedir. Aziz milletimiz basit ekonomik menfaatlerin ve hoyrat baskınların ötesini görecek basirete sahiptir. Biz bu ve buna benzer oyunların benzerlerini geçmişte de yaşadık. Vatandaşlarımız varlığımıza, geleceğimize yönelik sistematik bir saldırı olduğunu gayet iyi değerlendiriyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde umduğunu bulamayanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Milletimiz gerekirse fedakarlık yapmak konusunda kararlıdır. Biz de gazi meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha burada ilan ediyorum.\"



\'TÜRKİYE\'YE SÜRATLE EKONOMİK KAPILAR AÇMAK SİZ DEĞERLİ BÜYÜKELÇİLERİMİZİN GAYRETLERİYLE DOĞRU ORANTILIDIR\'

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, büyükelçilere \"Size mesajım şudur\" diyerek şöyle hitap etti:

\"Türkiye\'ye karşı hamle yapanlar bir kez daha görmeli ve hesabını buna göre yapmalıdır. Size mesajım şudur; bu yaşananlar açıkça gösteriyor ki Türkiye’ye yapılanlar yarın başkasına yapılabilir. Bu hukuk dışı tutuma, ilkel baskılara uluslararası camianın Kudüs meselesinde olduğu gibi hep birlikte ses vermesi gerekmektedir. Bu konuda uluslararası camiayı harekete geçirmek, kamuoyunu bilinçlendirmek siz değerli büyükelçilerimizin en önemli görevleri arasına girmiş durumdadır. Ekonomik saldırıların karşısında yapmanız gereken bir diğer girişim, ihracatçımıza yeni imkanlar bulmak, yeni kapılar aralamaktır. Zira bu gelişmelerin müspet taraftan baktığımızda ülkemizin ihracatta rekabetini artırdığını turizmini artırdığını söyleyebiliriz. Türkiye\'ye süratle ekonomik kapılar açmak siz değerli büyükelçilerimizin gayretleriyle doğru orantılıdır.\"



\'TERÖRLE MÜCADELE HÜKÜMETİMİZİN OLDUĞU GİBİ GAZİ MECLİSİMİZİN DE EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİDİR\'

Binali Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

\"Zor bir dönemden geçiyoruz. Farklı terör örgütleriyle ayrım yapmadan yoğun bir mücadele içindeyiz. PKK, YPG, PYD, FETÖ, DEAŞ dahil, hepsiyle yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlı bir şekilde sizlerin de desteğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörle mücadele uluslararası toplum olarak üzerinde uzlaşabileceğimiz en temel konuların başında gelmesi gerekirken maalesef samimiyetten uzak çifte standartlı yaklaşımları hala devam ettiğine şahit oluyoruz. Terörle mücadele hükümetimizin olduğu gibi gazi meclisimizin de en önemli önceliğidir.\"



