Meclis Başkanı Şentop'tan "umreden dönen 17 milletvekili" iddiasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs'e ilişkin açıklamalarda bulundu. 17 milletvekilinin umreden döndükten sonra karantinadan kaçtığına ilişkin iddialara yanıt veren Şentop, mart ayından itibaren umreye giden herhangi bir milletvekili olmadığını söyledi. Yurt dışından gelen vekil sayısının toplam 31 olduğunu açıklayan Şentop, "1 Mart'tan itibaren bu milletvekillerimizin durumlarıyla ilgili grupların da bilgisi var. Milletvekillerimiz de sosyal izolasyonlarını sağladılar. Uydurma yalan haberlere itibar edilmemesini istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Şentop, Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'in tatil edilmesinin söz konusu olup olmadığını da açıkladı. "Meclis gündemi ve grupların aralarında yapacağı değerlendirme ile söz konusu olabilir" diyen Şentop, "Görüşülmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar bir çalışma olacak" dedi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece Türkiye olarak değil dünya olarak zor bir imtihan sürecinden geçiyoruz. Türkiye bu konuda başka ülkelerin tecrübelerini de değerlendirerek çok erken ve sıkı tedbirler aldı. Bu bakımdan bu güne kadar ki süreci devletimiz çok iyi yönetti. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın da birlikte hareket etmesine iş birliği içerisinde açıklanan tedbirlere çok sıkı uymasına bağlı bundan sonraki başarı. Özellikle bütün vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını yakından takip etmelerini ve orada özellikle açıklanan 14 tedbire çok sıkı sıkıya uymalarını bir kez daha söylüyorum. Bu bir vatandaşlık borcudur. Bugünlerde sivil kahramanlıklara ihtiyaç var. Sivil kahramanlık da bu tedbirlere uymak ve mümkün olduğuna yakınlarımıza anlatmak ve onların da uymalarını sağlamak. "

"Bir başka önemli vatandaşlık borcumuz da devletimizin yetkili kişileri ve kurumları tarafından yapılan açıklamalara sadece riayet etmek. Bu sürecin yönetiminin en önemli kısmı da bir panik havasının oluşmasını engellemektir. Buna müsaade etmemek lazım . yoksa sürecin yönetiminde de zorluklar yaşarız."

"(Umreden dönen 17 milletvekili iddiası) Mart ayından itibaren beri yurt içine çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var. Bunlar arasında umreye gidip dönen herhangi bir milletvekilimiz yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş milletvekillerimiz. Bir tanesi Özbekistan'dan bir tanesi Tanzanya'dan bir de KKTC'den gelen milletvekillerimiz var. Bunun dışındakilerin büyük bir kısmı Avrupa ülkelerinden. Milletvekilli arkadaşlarımız da sorumluluklarının gereği olarak 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar. Ben kendileri tarafından takip edildiğini biliyorum ama grup yönetimlerimizin de bu konuda bilgileri var. Ayrıca TBMM'de çalışan personele ilişkin şu ana kadar Koronavirüs tespit edilmiş bir kişi yok."

"(Meclis'in tatil edilmesi söz konusu olabilir mi?) Meclis gündemi ve grupların aralarında yapacağı değerlendirme ile söz konusu olabilir. Görüşülmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar bir çalışma olacak. "

"Çok büyük teoriler, çok büyük laflar var dünyanın geleceği ile ilgili, bunlara itirazım yok ama herkes önce elini iyi yıkasın. Bundan sonra kalan hususları konuşmaya başlasın."