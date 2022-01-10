Meclis Başkanı Şentop’tan “dokunulmazlığın kaldırılması” açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Nisan 2017 öldürülen bir PKK'lının cep telefonunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafının bulunmasıyla ilgili konuştu. Şentop, "Meclis tarihinin sayıca en fazla dosyası var. Durumun başlı başına bir üzüntü sebebi olduğunu söylemek isterim. Bu dosyalar arasında vahim iddialar içeren dosyalar da var. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum. Bu basında çıkan fotoğraflar bağlamında 2019 yılı mart ayında hazırlanmış dosya var” dedi.
"Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir"
Şentop, "Hızlıca arkadaşlara bir tarama yaptırmıştım. Bu dosyada, 'bulunduğu belge var mı' diye inceliyorlar. Bu konuyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında ya gelmiştir ya gelmemiştir. Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. Türkiye teröre karşı yıllarca ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyor. Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır" dedi.
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İHA’nın aktardığına göre; 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın PKK'ya yönelik operasyonunda öldürülen 4 kişiden biri olan Malatya nüfusuna kayıtlı 'Koçero Meleti' kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları olduğu belirlendi.
Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyordu.
Semra Güzel açıklama yapmıştı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, medyada yayınlanan fotoğraflarla kendisine karşı yargısız infaz yapıldığını belirten bir açıklama yapmıştı. HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in açıklaması şu şekilde:
“Volkan Bora ile üniversite yıllarımda tanıştım ve bir süre arkadaş olarak görüştüm. Kendisi ile yaşadığımız duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında yaptığımız bir tören sonrasında sözlendik. Volkan Bora gazetecilik yaparken, 2009 sonlarında maruz kaldığı soruşturma ve davalar neticesinde yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Ulaşmaya çalışmama rağmen, 2014 yılına kadar kendisiyle hiçbir şekilde görüşemedik. 2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır. Sadece benim değil milyonlarca insanın geleceğe dair umutlandığı ve barışı arzuladığı bir süreçte, bizatihi hükümetin karşı tarafla görüşmeler yaptığı göz önüne alınırsa, bu fotoğrafların bugün hakkımda yürütülen karalamalara, kumpas girişimlerine ve suçlamalara dayanak yapılmaya çalışılması kabul edilemez.
014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım ve hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktu. 2017 yılında, Volkan Bora’nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlem olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018’de milletvekili seçilene kadar, hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı ve ifadeye dahi çağrılmadım. 5 yıl önce ele geçen fotoğrafların yargıya konu edilmeden bugün basına servis edilmesi erkek-devlet aklının bir tezahürüdür. Son derece çirkin ve cinsiyetçi söylemlerle yapılan fotoğraf ve haber servisinin partim hakkında siyasi iktidar tarafından yürütülen kirli propagandaların bir devamı olduğu aşikardır.”
Şentop'tan Kılıçdaroğlu açıklaması
Öte yandan Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmaması sonrasında kendisi ile ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine, "Genel Başkan geçen hafta grup konuşmasında aynı gün komisyondan geçmiş, genel kurulun gündemine girmiş bir kanunla ilgili 'TBMM Başkanına çağrıda bulunuyorum, bunu geri çeksin' dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Başkanın yasama süreciyle ilgili yetkileri belli. Meclis Başkanının o süreçlerle ilgisi yok. Meclis başkanından anayasa, iç tüzüğün vermediği yetkiyi siyasetçi istiyor diye nasıl tahayyül edilebilir. Genel kurulun iradesine meclis başkanının müdahale etmesini talep etmesi, demokratik sisteme karşı bir hakaret olduğunu düşünüyorum" dedi.
Şentop, bakanlık yetkilileriyle konuştuğunu belirterek, "Vekiller daha önce de randevu almış gitmiş görüşmelerini yapmışlar. Bir denetim söz konusu ise vekillere tanınan denetim araçları belli. Vekillerin kişisel bir plan olarak istedikleri sonucu alamadıkları zaman 'Neden bize meclis başkanı sahip çıkmadı' ifadeleri yanlıştır. Bu tür günlük siyasi tartışmalar ve tutumlarla ya bilgisizlikten ya da kasten bir siyasi parti kampanyasının malzemesi yapılmak isteniyordur. Ama ben TBMM Başkanı olarak; TBMM'nin bir takım siyasi çalışmaların, kampanyaların malzemesi olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğim" ifadesini kullandı.