Meclis Başkanı Şentop'tan AYM'ye Enis Berberoğlu yazısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu kararı için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) cevap yazısı gönderdi. Yazıda, ''Kararın bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle TBMM'ye gönderilmesi anlaşılmamıştır. AYM'nin kararı Meclise ne amaçla gönderdiği açıklaması ya da düzeltme yapması istendi'' ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanlığı Vekili, Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses imzasıyla, 15 Şubat'ta 6 sayfalık yazıyla Anayasa Mahkemesi’nden kararını tavzih etmesini (açıklama, aydınlatma) ve “maddi hatayı düzeltmesini” talep ettiği öğrenildi.

TBMM Yazısında, Resmi Gazete'de yayımlandığı için tüm kamuoyunun bilgisine zaten sunulmuş olan Berberoğlu kararının, "bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle TBMM'ye ayrıca gönderilmesinin sebeplerinin anlaşılamadığı" ifade edildi.

Barış Yarkadaş: 15 gün sonra yazılı açıklama istemesi anlamsız

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"AKP, yüksek yargı organlarından memnun değil. AYM'nin yapısını değiştirmek istiyorlar. Bunun için de düğmeye basıldı. TBMM Başkanlığı az önce AYM'ye resmî yazı yolladı. Yazıda "Berberoğlu kararını bize niye gönderdiğinizi yazılı olarak açıklayın" denildi.

AKP gerilim yaratıyor. AYM'nin Berberoğlu kararını HSK ve TBMM'ye göndermesi doğrudur. Berberoğlu TBMM'nin üyesidir. HSK da kararı uygulamayan hakimleri denetleyen kurumdur. AYM, TBMM ve HSK'ya görevlerini hatırlatmıştır. TBMM Başkanı Şentop'un 15 gün sonra yazılı açıklama istemesi anlamsızdır."