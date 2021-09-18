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Meclis Başkanı Şentop, İspanya'ya gidiyor

Şentop'un İspanya ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olacak

18 Eylül 2021 15:17

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, İspanya'ya 3 günlük ziyarette bulunacak.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 19-21 Eylül'de İspanya'ya resmi ziyarette bulunacak. TBMM Başkanı Şentop'un İspanya ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olacak.

Madrid, Granada ve Cordoba olmak üzere üç ayaklı ziyarette Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose, İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile görüşecek. Şentop'un Granada gezisi sırasında Granada Ulu Camii ziyareti ve Müslüman temsilciler ile görüşmesinin yanında El Hamra Sarayı ve Muhammed Esed’in kabrinin ziyaretlerinin de öngörüldüğü belirtildi.

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