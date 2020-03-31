TBMM Başkanı Şentop: İnfaz düzenlemesi herkesi tatmin etmeyecek orası belli

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs salgını sonrası konuşulan infaz düzenlemesi ve sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Düzenleme herkesi tatmin etmeyecek orası belli. Şu an için sokağa çıkma yasağı görünmüyor" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs salgını sonrası Meclis'e getirilmesi planlanan infaz düzenlemesinin herkesi tatmin etmeyeceğini belirtti. Şentop, "Sokağa çıkma yasağı şu an için gündemde değil. Belki buna gerek kalmadan bu tedbirlere uymayı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şentop, siyasetçilerin sürece olumlu katkıda bulunmalarını isteyerek, "Virüs ile mücadelede sağlık tedbirlerinin yanında panik çıkmasını da engellemek çok önemli. Bu açıdan paniğe sebep verecek dedikodu ve asılsız bilgelere imkan vermemek gerekiyor" dedi.

"Ben de açıkladım; milletvekili arkadaşlarımız da imkanı derecesinde katkıda bulunacaktır"

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın çok önemli olduğunu belirterek, "Şüphesiz devlet kendine düşeni yapacaktır. Bu dediğimiz ise, birlik ve beraberliği somutlaştıracak bir adım" şeklinde konuştu.

Kampanyaya yönelik eleştiriler yapıldığı söyleyen Şentop, "Bu kampanya çok önemli, ben de açıkladım. Bütün milletvekili arkadaşlarımızın da imkanı derecesinde katkıda bulunacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu anlamda birlik ve dayanışmamızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"Bir doktorumuzda Korona semptomları olduğu; sağlık durumu yerinde"

Meclis Hastanesi'ndeki bir doktorda Koronavirüs belirtilerinin görüldüğünü belirten Şentop, "Kendisiyle görüştüm. Sağlık durumu yerinde" dedi.

Şentop ayrıca, milletvekillerinin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini, şu ana kadar kendisine gelen bir sorunun olmadığını ifade etti.

"Dünya siyasetinde çok şey değişecek"

Şentop, Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine vurgu yaparak, "Bunun çok büyük sonuçları olacak, her alanda. Genel olarak dünya siyasetinde çok şey değişecek. Virüs ile mücadelede sağlık tedbirlerinin yanında panik çıkmasını da engellemek çok önemli. Bu açıdan paniğe sebep verecek dedikodular, asılsız bilgiler dolaşıyor zaman zaman. Bunlara imkan vermemek gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

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