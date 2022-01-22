Meclis Başkanı Şentop: Halkın içinde bir kutuplaşma yok, insanlar birbirine saygı içinde yaşıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bazen, gazeteciler, 'Bir kutuplaşma var mı?' diyorlar. Ben de 'Kutuplaşma aslında siyasetçiler arasında var.' diyorum. Halkın içinde bir kutuplaşma yok. İnsanlar birbirine saygı içinde yaşıyor, eskiden de böyleydi" dedi.

Şentop, Beyoğlu Belediyesinin Pera Palace Otel'de düzenlediği "Beyoğlu Buluşmaları"na konuk oldu.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve TBMM'nin rolüne değinerek bugünlerde muhalefetin "İyileştirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz." açıklamalarına yönelik, Başkanlık sisteminin bir gecede Cumhurbaşkanı'nın ya da AKP'nin aklına gelip de yapılmadığını söyledi.

Türkiye'nin bu sistemi tartışmasının bir sebebi olduğunu savunan Şentop, parlamenter sistemin Türkiye'de kayıt dışı siyaset yapan bürokratik unsurların siyasete müdahale etmesini ve girmesini sağlayan bir sistem olduğunu öne sürdü.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, "vesayetçi sistemi tasfiye etmeyi, dışarıdan müdahaleyle hükümet kurmayı engellemeyi ve hükümetleri milletin seçmesini sağladığını" savunarak şöyle devam etti:

"İşte getirdiğimiz bu yeni sistemin çok temel özelliği budur. Parlamentoyu ayrı, hükümeti ayrı seçiyoruz. Siyasete dışardan müdahale ederek hükümet kurma-düşürme imkanı yok bu sistemde. Türkiye, bu noktaya bu süreçleri yaşayarak geldi. Bu sistem istikrarı kurumsallaştırıyor. Türkiye'de halkın seçimi hükümeti belirliyor. Bu sistem değişikliği ile siyasi istikrar kurumsallaştı ve kalıcı hale geldi. Yeni sistem algısı 2023 seçimlerinden sonra daha iyi oturacaktır. "

"Yeni hükümet sistemi o sağdaki mekanizmayı sökmektir"

TBMM Başkanı Şentop, ülkedeki vesayetçi yapıları ehliyet kursunda kullanılan arabalardaki sağ taraftaki kontrole benzeterek bu araçlardaki asıl kontrolün sağ tarafta oturanda olduğunu dile savundu. Şentop, vesayetçinin sağda oturan kişi olduğunu söyleyerek "Tayyip Erdoğan gelince ne yaptı? 'Millet beni seçti, arabayı ben kullanacağım.' dedi. Önce yandaki adamla kavga etti. İş ilerledi, yandaki adamı aşağı attı. Yandaki o mekanizma durduğu sürece sağ taraf çok cazip. İşte bu FETÖ'cüler sağ tarafa oturmak istiyorlardı. Onların amacı sol tarafa oturmak değildi. Onun için bizim yapmamız gereken sağ taraftaki mekanizmayı sökmek. İşte bu yeni hükümet sistemi o sağdaki mekanizmayı sökmektir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, halkın içine gidildiğinde bir kutuplaşma olmadığını aktararak şunları kaydetti:

"Bazen, gazeteciler, 'Bir kutuplaşma var mı?' diyorlar. Ben de 'Kutuplaşma aslında siyasetçiler arasında var.' diyorum. Halkın içinde bir kutuplaşma yok. İnsanlar birbirine saygı içinde yaşıyor, eskiden de böyleydi. Ancak biraz yukarıya çıktığınızda bir yapay kutuplaşma oluşturuluyor. Türkiye büyük ölçüde bunları aştı. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olması için çalışıyoruz. Siyasi tartışmaları, birbirimizi itip kakmak, birbirimize hakaret etmek için bir zemin olarak görmemeliyiz."