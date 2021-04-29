“Meclis Başkanı Şentop, Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimi için muhalefete üye sözü verdi” krizi

AKP’li milletvekilleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi için yapılan Karma Komisyon toplantısı öncesinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, “Meclis’in seçeceği yedi üyenin üçü için muhalefet partileriyle anlaştığı ve iki ismin İyi Parti’den, bir ismin ise CHP’den olması yönünde söz verdiğini” ileri sürdü. Şentop’un parti yönetimleriyle görüştüğü de iddia edilirken, bu kez AKP’li isimlerin Şentop ile ilgili durumu parti yönetimine aktaracağı dillendirildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Karma Komisyon, AKP’li Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplandı. Yapılacak çalışma ile birlikte Anayasa’nın 159. maddesi uyarınca Karma Komisyon’un ilk kez aday belirleyeceğine dikkati çeken Bozdağ, HSK seçimine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“TBMM, HSK’nin 7 üyesini seçmektedir. Üç üye Yargıtay üyeleri arasından, bir üye Danıştay üyeleri arasından, üç üye de yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek. 23 Nisan 2021’de Karma Komisyon Başkanlığımıza gelen listeye göre yedi HSK üyeliği için 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yükseköğretim üyesi, 43 avukat olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuruda bulunmuştur.”

Komisyonda daha sonra AKP’li Abdullah Güler, Emine Zeybek, Yılmaz Tunç ile CHP’li Levent Gök ve HDP’li Abdullah Koç’un üyeliğe seçildiği alt komisyon kuruldu. Aday adaylarının ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, bu çalışmalarını, 17 Mayıs’a dek tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığı’na sunacak.

Alt komisyonun kurulmasının ardından kulislere göre, komisyonda “söz krizi” yaşandı. Şentop’un HSK’ye seçilecek yedi üyenin üçü için “muhalefete söz verdiği” ileri sürüldü. Şentop’un böyle bir adımı “muhalefet ile iktidar arasında uzlaşı zemini aranmasını sağlamak amacıyla attığı” da ifade ediliyor.