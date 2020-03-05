Meclis Başkanı Şentop: Kavgayla olmaz; hakaret etmek, sövmek siyaset değildir

Meclis'te dün AKP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgayla ilgili sorulara da cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin TBMM'ye yakışmadığını belirtti.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde katıldığı cenaze namazından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, milletvekillerinin görüşlerini ve fikirlerini uygun bir dille ortaya koymaları gerektiğini, bunun kavgayla olmayacağını kaydetti.

Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirten Şentop "Gerek İdlib'de gerekse mültecilerle ilgili gelişmeler ve muhtemel gelişmeler üzerinden yönetilen bir süreç var. Türkiye'de böyle bir ortamda şüphesiz farklı fikirler ortaya konulabilir, bunu hepimiz saygıyla karşılaşırız. Fikirleri ortaya koyarken belli bir üslubu ve Türkiye'deki milli birlik görüntüsünü kimsenin bozmaya hakkı yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza basit, alelade bir hakaret içeren bir yaklaşım vardı. Hakaret etmek, sövmek hiçbir zaman siyaset değildir" dedi.

Meclis Başkanı hafta sonu Antalya'da yapılması planlanan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Genel Kurul toplantısının Koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildiğini de açıkladı.

Şentop, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Genel Kurul toplantısının Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesiyle ilgili, "Dünyada ciddi bir sıkıntı var. Yurt dışından gelecek birçok kişinin temas edeceği bir ortamdı. Türkiye'ye girişleri problem olabilir" diye konuştu.