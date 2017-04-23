Meclis Başkanı 'referandum' atışmasını Çetin Altan'ın sözleriyle bitirdi: Enseyi karartmaya gerek yok

Meclis'in 23 Nisan özel oturumu 'referandum atışmasına' dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK tarafından meşruiyeti tartışmalı hale getirilen mühürsüz seçim nedeniyle bu kürsüden bir bakana soru soramayacağız" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, gergenlik üzerine üç kez kürsüye çıkıp cevap hakkını kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Genel Kurul'daki konuşması sırasında çıkan tartışmayı Türk basını ve edebiyatının ustası ve eski milletvekili Çetin Altan'ın sözleriyle bitirdi. Kahraman, "Çok iyi günlere gideceğiz. Çetin Altan’ı hatırlıyorum. Enseyi karartmaya gerek yok" diye konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'cevap hakkını' kullanmasının ardından oturuma olağan akışında devam edildi.

Meclis'teki 23 Nisan özel oturumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Salondan yanıt gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beni dinlemek zorundasınız" dedi. Meclis Başkanı "Hatipe müdahale etmeyelim" diye vekilleri uyardı. Kılıçdaroğlu ise "Sayın Başkan ben Meclis'in itibarını korumak zorundayım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendisine sataşılması üzerine şunları söyledi: "Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir sınıf hiçbir makam bu TBMM’yi feshedemez.Ben bu meclisin itibarını korumak zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım. Tarih millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır"

İsmail Kahraman cevap verdi

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardında TBMM Başkanı İsmail kahraman şöyle konuştu: Bana hitaben söylediğiniz birkaç cümle var kısa da olsa dokunmak istiyorum. Sayın genel başkan bana bir sualde tevcih buyurdular. Kuvvetler ayrılığının birbirine karışmaması demokrasinin esaslarındandır. Bendeniz meclis başkanı olarak yürütmenin de içinde bulunmuş olmanın verdiği sıkıntıları bilirim.Ben yasamanın başındayım yürütmenin değil. Sadece bu noktadaki arzımı ifade ettim.

Kılıçdaroğlu tekrar kürsüye geldi

İsmail Kahraman’ın sözlerinin ardından kürsüye tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Sayın başkan duyarlılığınız için teşekkür ederim ben Türkiye’yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalaet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Eğer seçimle gelmiyorsa milli iradenin saygınlığına gölge düşmüş olur. ancak ve ancak darbe dönelerinden seçimle gelmeyenler Türkiye’yi yönetmiştir. Seçimle gelmeyenlerin Türkiye’yi yönetmesi 21 saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir nokta.

Kılıçdaroğlu’nun üçüncü konuşmasının ardından söz alan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise bir anısını anlatarak Meclis’teki tartışmaları sonlandırmaya çalıştı. Kahraman “Üç arkadaşımızın sözlerinizi duydum. Dinlemek için değil ama kulaklarım duyuyor. Gençlik hepimizin yaşadığı dönem. İki müzisyen biri piyanist biri akordist. Ziyaretine gidiyor arkadaşın en son hazırladığı parçaya başlıyor. Solfej ne yaptın ne biçim piyano bu diyor. Piyanon bozuk diyor. Genç atılıyor. Uğraşıyor akort tamam. Sesler yerini buldu. Başlıyor çalmaya eyvah diyor piyanomu katlettin eski seslere öyle alışmıştım ki. Yürüyeceğiz. Millet tarafından yerine getirilmiş bir hadise var. Çok iyi günlere gideceğiz. Çetin Altan’ı hatırlıyorum. Enseyi karartmaya gerek yok.” dedi.

Adalet Bakanı da konuştu

Kahraman’ın ardından kürsüye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Cumhurbaşkanlığının parlamento seçimlerini yenilemelerine ilişkin tartışmalar var. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi bundan kasıtsa zaten var. Cumhurbaşkanı 7 Haziran sonrası yenileme kararını uyguladı. Artı bu karar uygulandı. Bu parlamento bunun üzerine oluşan bir parlamento. Farklı bir boyuta gitti bu tartışma. Cumhurbaşkanı sanki feshedecek gibi dedim noktaya getirildi. Çarpıtmayın. TDK’da kullanıyor. Fesih evet benim ne anlamda kullandığım belli. Ben orada şunu da söyledim. Yeni olan cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı aldı ama kendi seçime gitmedi. Cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman bundan sonra kendi seçimini de yenileyecek. Neden müeyyide getiriliyor. Parlamentodan hükümetin çıkmaması belli bir sürenin geçmesine bağlıydı. Güven oyunu sandıktan alacak hükümetin kurulamaması gibi bir durum yok. Hükümet birinci turda olmadı ikinci turda yetkiyi alıyor. Hem parlamentoya hem cumhurbaşkanına yetkiler verilirken kendi seçimini de yenileyeceksin” diye konuştu.

Kahraman’ın ardından söz alan CHP’li Levent Gök, "Bozdağ’ın fesihle ilgili sözleri (itirafları) kayıtlara geçsin" dedi. Gök’ün ardından araya gider Meclis Başkanı İsmail Kahraman “Bu özel bir oturum. Çok söz almak isteyen vekil arkadaşım var” diyerek bunlara izin verilmeyeceğini söyledi. Özel oturum bu tartışmaların ardından HDP adına Ahmet Yıldırım’ın konuşması ile devam etti.