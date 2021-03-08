Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan AYM'ye başvuran HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Şentop, "Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Bunun ulaşması için mahkemeden usulüne uygun olarak gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Şentop, "Karma kurumundaki fezlekeler yeni gitmedi. Uzun zamandır var. Her dönem olmuştur. Bu dönem biraz sayıca fazla hem de içerdikleri suç ithamları, kategoriler bakımından da biraz üzüntü verici bir tablo var. Ama bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda benim bir yetkim yok. Yetki karma komisyonda" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şentop, İstanbul Sözleşmesi hakkında da konuştu. "Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor” diyen Şentop, “Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım" dedi.

Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Şentop, “Bütün partilerin yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak bir samimi yaklaşımları, irade beyanları olsun diye doğrusu bekliyorum. Buna gerek var bence. Tabii Türkiye her zaman Anayasa tartışmasının içinde Parlemanter sisteme dönülmelidir diyen bazı siyasi partiler var. Parlamenter sisteme dönmek yani bir hükûmet sistemi değişikliği ancak bir Anayasa değişikliğiyle olabilir. Dolayısıyla hükûmet sistemi tartışmaları adı konulmasa da bir Anayasa tartışmasıdır. Anayasa tartışmasının bir bütünlükçü yaklaşımla yeni Anayasa üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyaç var. Nitekim tartışmalar da bölüm bölüm Anayasa üzerinde süren tartışmalar da bunu gösteriyor. Ben Meclis’te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde Türkiye’nin yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum. Bunun yöntemleri var” sözlerini kaydetti.

"Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı, gelince usulüne uygun işlem yapılacak"

AYM'nin Enis Berberoğlu kararını hatırlatılarak, "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına ilişkin gelen "AYM sürecini bekleyecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren Şentop, şunları söyledi:

"Malumunuz Anayasa’da kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği düşer diyor. AYM süreci hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Bu tartışmaları daha önce de yaşadık. AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan bir etkisi kesin hükme yok. Nitekim AYM Mahkemesi iki karar verdi. İkinci kararda daha vurgulu bir şekilde yerel mahkemeden kesin hükmün ortadan kaldırılmasını istiyor. Kesin hükmü kaldırma yetkisi AYM’de olsa bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istemez. Demek ki AYM bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi adli yargı içerisinde mahkemeler ait. Dolayısıyla Anayasaya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Henüz karar gelmedi onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız."

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