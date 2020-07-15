Meclis Başkanı Mustafa Şentop, darbe gecesini yazdı: Gaflete düşmedi, milli iradenin gücünü darbecilere karşı harekete geçirdik

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Meclis'in çalışma günlerine göre darbenin planlandığını ifade eden Şentop, "Darbe yapmak isteyen hainler bizi de gafil avlayacaklarını düşünmüş olmalılar" dedi.

"Tarih bize bunu öğretmiştir. Önceki darbe ve muhtıralar karşısında dik duramayan siyasetçiler bedelini en ağır şekilde ödediler" diyen Şentop, "Biz o gaflete düşmedik. Milli iradenin gücünü darbecilere karşı harekete geçirdik" ifadelerini kullandı.

Şentop, Hürriyet'te yer alan yazısında şunları kaydetti:

Adalet ve Kalkınma Partisi mensupları olarak bizim iyi bir iletişim ağımız var. Milletvekillerimiz, genel merkez yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, merkez karar ve yürütme kurullarımız birbirimizle çok hızlı bir şekilde haberleşiyor ve olağanüstü durumlarda ne yapmamız gerektiğini ivedi bir şekilde istişare edebiliyoruz.

Darbeci hainler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü tutunca arkadaşlarımız arasında olağandışı bir haberleşme trafiği başladı. Olağanüstü bir durum olduğu belliydi. İlk başta terör tehdidine karşı bir önlem olduğu haberi yayıldı. Fakat inandırıcı gelmedi. Siyasi tarih tecrübelerimiz sinsi bir darbe teşebbüsüne maruz kaldığımızı gösteriyordu. Nitekim arkadaşlarımızla kurduğumuz iletişimle bu durumu teyit ettik.

Türkiye, gözbebeğimiz gibi korumamız gereken son bağımsız devletimiz. Türkiye düşerse, Türkiye’ye müzahir bütün devletler öksüz ve yetim kalır. Burası vicdan ve merhamet medeniyetinin ana karargâhıdır. İçimizdeki hainlere darbe yaptırmak isteyen düşmanın amacı da ana karargâhımızı çökertmekti. Bizler o anda Meclisimizin ilk başkanı, İstiklal Savaşımızın komutanı, devletimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sakarya Savaşı’nda harp literatürüne kazandırdığı “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır” prensibiyle harekete geçtik. Cesareti olmayanın başarısı da yoktur. Tarih bize bunu öğretmiştir. Önceki darbe ve muhtıralar karşısında dik duramayan siyasetçiler bedelini en ağır şekilde ödediler. Biz o gaflete düşmedik. Milli iradenin gücünü darbecilere karşı harekete geçirdik.

O gece Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Genel Kurulumuzu açtı. Ankara’da bulunan farklı partilerden milletvekillerimiz “Darbeye hayır, demokrasiye evet” diyerek gecenin geç saatlerinde TBMM çatısı altında toplanarak aziz milletimizin hür ve gür sesi oldular. Kendi seçim bölgelerinde olan arkadaşlarımız devletimize ve demokrasimize bağlılıklarını ispat ettiler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istiklal ve hürriyetimizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi göstermek için sokakları, caddeleri, meydanları doldurdular. Tıpkı İstiklal Harbi’nde ecdadımızın seferberlik ruhuyla cephelere koşarak düşmana zilleti yaşatması gibi 15 Temmuz gecesini FETÖ’cü hainler için, kâbusa çevirdiler.