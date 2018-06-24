Meclis Başkanı Kahraman'dan yeni icraat; TBMM'de ana binanın tüm kapılarına turnike

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görevinin bitmesine kısa bir süre kala son icraatı da Meclis’in her tarafına turnike koymak oldu. tbmm kampusunun ana giriş kapılarında zaten yoğun güvenlik ve turnike sistemi olmasına karşın ana binanın da tüm kapılarına turnike sistemi yapılıyor. Böylece milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçiler ikinci kez turnikeden geçerek ana bina ve halkla ilişkiler binasına girebilecek.

Daha önce de kulislerde yaşanan yoğunluk nedeniyle turnike sistemi getirilmiş, ancak işlevsiz kalınca kaldırılmıştı

50 yeni vekile oda

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberi şöyle:

Yeni döneme hazırlamak için çalışmaların hızlandığı Meclis’te, milletvekili sayısının 600’e çıkarılması nedeniyle de değişiklikler yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki sandalye sayısı ile halkla ilişkiler binasındaki milletvekili odaları yetmiyor. Genel kurula yeni gelen milletvekilleri için sandalye eklenecek. Yeni milletvekillerine makam odaları için de halkla ilişkiler binasında yer alan komisyon başkanlarının kullandığı odalar ikiye bölünerek yeni odalar yapılıyor.

Öte yandan yine aynı binada eski TBMM başkanları için ayrılan makam odaları da ana binaya taşınıyor. Kahraman’ın da dahil olacağı 8 eski TBMM Başkanı’na Meclis’te makam odası yapılması için daha önceki dönemlerde karar alınmıştı. Kahraman, eski başkanların odası için ana binada daha önce bilgi işlem merkezi olarak kullanılan bölümü uygun gördü. Bilgi işlem merkezinin olduğu kat boşaltılarak başkan odaları için yeniden düzenleniyor.

Kahraman, görevi bıraktığı zaman yeni makam odasına da kavuşmuş olacak.