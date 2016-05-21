Meclis Başkanı Kahraman: Laiklik cumhuriyetin temel esaslarından değil

Geçtiğimiz aylarda "Yeni anayasada laiklik maddesi olmamalı" sözleriyle gündeme gelen ve daha sonra "Şahsi düşüncelerimi ifade ettim" açıklaması yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan yine çok tartışılacak sözler geldi. İsmail Kahraman, 100'üncü Yılında Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik Sempozyumu törenine, Hükümet eski Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İçişleri eski Bakanı Beşir Atalay'la birlikte katıldı. Kahraman törende yaptığı konuşmada "Laiklik cumhuriyetin temel esaslarından değil" ifadelerini kullandı.

Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, Bülent Arınç’ın bir hafta içerisinde ikinci kez konuşması engellendi. Arınç’ın salı günü Turgut Özal Üniversitesi’ndeki konuşması ‘güvenlik gerekçesiyle’ son dakikada iptal edilmişti. Dün ise ‘100. Yılında Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik Sempozyumu’ndaki konuşması yaptırılmadı. Arınç’ın dün katıldığı sempozyumun birinci oturuma başkanlık etmesi bekleniyordu. Sabah saat 10.00’da başlayacağı duyurulan sempozyum öğleden sonraya alındı ve Arınç’ın başkanlığını yapacağı oturum atlandı. Öğleden sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın konuştuğu sempozyuma katılan Arınç, açılış konuşmasının ardından salondan ayrıldı Birlik Vakfı yetkilileri ‘zaman darlığı’nı gerekçe gösterdi.