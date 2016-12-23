Meclis Başkanı: FETÖ insanları mankurt yapıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Gülen cemaatinin mensuplarını 'mankurt' yaptığını söyledi. "FETÖ insanları mankurt yapıyor" diyen Kahraman, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve tehlikeli bir örgüt. Bununla mücadele uzun zaman alabilir ama mücadelenin uzunluğu istikrarımızı önlememelidir" dedi.

Meclis Başkanı, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüştü.

Kahraman, Asadov ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine sahne olduğunu söyledi.



Türk halkının, girişimi püskürterek tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdiğini ifade eden Kahraman şöyle konuştu:



"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve tehlikeli bir örgüt. Bununla mücadele uzun zaman alabilir ama mücadelenin uzunluğu istikrarımızı önlememelidir. Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek altında tutulması gerektiğine inanıyorum."





"Her zaman Türkiye'nin yanındayız"





Asadov ise iki ülkenin birbirine destek verdiğini belirterek, "Son zamanlarda meydana gelen terör olayları bizi tedirgin ediyor. Türk hükümetinin er geç bu konunun sonuna gideceğine eminim. Terör konusunu sonuna kadar gitmek ve bitirmek lazım. Bu konuda her zaman Türkiye'nin yanındayız" dedi.



Kahraman, daha sonra açılışı yapılan TÜRKPA hizmet binasında Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov ile bir araya geldi.



Türkiye'de son dönemlerde yaşanan gelişmelerden ve FETÖ'nün darbe girişiminden bahseden Kahraman şunları dile getirdi:



"FETÖ lideri iyi maskelenmişti. Kendini Mehdi kabul ediyor. Geceleri Peygamber'le konuştuğunu iddia ediyor. 15 Temmuz'da maske düştü. Bunlar sahip oldukları okullarda çocukları kendilerine çekerek anne babadan koparıyor. Bunlar piyon olarak bulundukları ülkelerde bir yerlere gelip bulundukları yeri bağlı oldukları yere bağlamak isterler. Biz diyoruz ki Maarif Vakfımızla o okulların (Kırgızistan'daki FETÖ okulları) kalitesinin üstünde güzel bir eğitim sistemi kuralım ve birbirimize yardımcı olalım. FETÖ insanları mankurt yapıyor. Bir mankurt yapıyor ki 'Git Rusya'nın Türkiye büyükelçisi vur' diyor. O da geliyor, çekiyor tabancayı, katlediyor. FETÖ budur" dedi.

*Mankurt: Mankurt - Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşür.