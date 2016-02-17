Meclis Başkanı: Çalışmalar AKP, HDP ve MHP ile de sürebilir

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 3. toplantısında dağılan Anayasa Komisyonu hakkında 4 siyasi partiye çalışmaların devamı için çağrıda bulunarak, "Çalışmalar AKP, HDP ve MHP ile de sürebilir" dedi.

Dağılan komisyona ilişkin basın açıklaması yapan Kahraman, 4 parti başkanına çalışmaların devamı için çağrı yaptığını dile getirerek, "Milletimize karşı yeni bir anayasa yapma sözü veren partilerin bu çağrıya müspet cevap vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Komisyonun dünkü 3. toplantısında CHP, önerilen başkanlık sistemi nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasından kalkmıştı. CHP'nin, anayasanın ilk 4 maddesinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Böyle kırmızı çizgilerle başlanmaz” diyerek komisyonu dağıtmıştı.

Kahraman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"1982 anayasasının hazırlanış şartları, muhtevası, iç dengeleri sıkıntılara yol açmıştır. Meclis’teki 4 siyasi parti de seçim beyannamelerinde yeni anayasa yapmayı taahhüt etmişlerdir.

Anayasa çalışmalarını tekrar ele almak 8 Ocak 2016'da Meclis'te temsil edilen 4 siyasi parti genel başkanlarına 3 üye isimlerini talep eden bir mektup yazdım."

Anayasa konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesi gayesiyle bazı çalışmalar olmuştur. Bu çerçevede Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı temaslar çerçevesinde, 24. Dönem'de sonuçlanmamış çalışmaların devamı olarak aktarmıştır. Siyasi partiler yaptığım çağrıya olumlu yanıt verdiler.

Komisyondan şahsımın ve kamuoyunun beklentisi, Türkiye'nin geleceği için yeni bir anayasa oluşturmak. Bu toplantıda siyasi partilerin temsilcileri görüşlerini aktardı. İki toplantının gündemi çalışma usullerinin belirlenmesiydi.

Komisyonun kuruluş gayesi dışında üç siyasi parti birbirine yakın çizgiye girmişken CHP üyeleri farklı kanaatlarını belirtti ve taviz vermeyeceklerini söyledi. Darbe yasalarının değiştirilmesi, anayasanın ilk dört maddesi ve başkanlık sisteminin gündeme getirilemeyeceği idi. Baştan bu yana birlikte hareket etme durumunda olduğumuz için komisyonumuz görevini yerine getiremez hale geldi.

Çözüm üretmek ve zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Meclisimiz bir bütün olarak milletimizin Meclisidir. Ortak aklı harekete geçirerek, anayasa yapım süreci yeniden ele alınacak ve başarıyla bitirilecektir.

Dört partinin liderine çağrıda bulunuyorum. CHP'nin de bu çağrıya olumlu cevap vermesini bekliyorum. AKP, HDP ve MHP'nin de bu çağrıya olumlu cevap vereceğini umuyorum.

Soru&Cevap

“Bu Meclis yeni anayasayı yapacak. Buna inanıyorum.

Komisyonunun usulünden, esasına geçmedik. Bütün kararlarda oybirliği gerekiyor. Usul konusunda mutabakat lazım. Bir parti çekildiği halde tekrar devam etmek mümkün değil. Bir partinin çekilmesi halinde komisyon düşüyor.

Ümit büyük hazine, biz ümidimizi kaybetmeyiz. Ümit ediyorum 26. Dönem taçlanacaktır. Kurucu Meclis'te yapılan anayasamız yok. 1960'daki Meclis seçilmiş isimler değil, 1982 Anayasası tayin edilen kişilerdir. O günden bu yana Meclis'e dayalı anayasa yok, 1921 hariç. En yetkili durumda şu anda Meclis'tir. Milletin seçtiği ve seçim beyannamelerinde vaat ettiği sıfatlarla gelen vekiller var. İnşallah olacak.

Henüz usuller konuşulurken bitti, esasa geçilmedi. CHP ileri sürdüğü şartlardan birisi parlamenter sistem üzerinden gidilmesi ve başka bir sistemi kabul etmeyecekleridir. Bu esas meselesiydi. Diğer üç parti sistem üzerinde konuşuruz, müzakere ederiz. Darbe döneminde çıkan kanunların listesi çıkarılıp bunlardan arındırılması lazım. Benim temennim sadece yeni anayasa değil, diğer yasaların düzenlenmesidir. Esas ana temel anayasanın düzenlenmesidir. Kısa sürede yapılabilir yeni anayasa ve ben ümidi taşıyorum.

Esasları, usulden sonra görüşmemiz gerekirken isimde anlaşmamız lazım. Bu iradeyi hayata geçirecek hamleyi bekliyorum.

Tutanaklar açık, herkes görebilir.

Her partiden bir siyasi parti temennilerini ifade etti, kırmızı çizgi yoktu. Usul aşıldıktan sonra esasa geçildi. Biz içtüzüğümüzde takılmış olduk. 1921 Anayasası saygıdeğer sivil bir anayasadır.

Bu anayasa anamuhalefet partisinin de içinde olduğu çalışma olsun. Dört parti çıkarsın. Bu yönde temennilerimi ifade edebilirim."