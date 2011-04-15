-MECLİS BAŞKANI CİM BOM'DAN YAKINDI ESKİPAZAR (A.A) - 15.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Ben Galatasaray forması taşımıyorum, bu yıl iyi oynamıyorlar ne yapayım''dedi. Şahin, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Eskipazar Belediyesi Mehteran Takımı'nca karşılanmasının ardından halkı selamladı, sohbet ettiği takma bıyıklı bir mehteran üyesine, ''Bıyığın gerçeğini de bırakabilirsin'' diye espri yaptı. Devletten beklenen hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda ellerinden geldiğince çaba gösterdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti: ''Bütün görevlerim esnasında milletvekili olduğum illerin sorunlarının çözümüne yardımcı olduğum gibi içinizden biri olmam dolayısıyla Karabük'ün de sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalıştım. Mesaimin bir bölümünü Karabük ve sizler için harcamaya özen gösterdim. Ama bundan sonra artık mesaimin tamamı sizler içindir. 2002 seçimlerinden sonra mensubu bulunduğum AK Parti, üst üste sizlerin desteğiyle tek başına iktidara geldi. Bu süre içerisinde Türkiye'de önemli hizmetler ortaya konuldu. Ananızın ak sütü gibi helal oylarınızı 12 Haziran'da Türkiye'de istikrar, daha fazla büyüme ve daha güçlü bir demokrasi için kullandığınız takdirde hizmetler artarak devam edecektir.'' -ZİYARETLER- Eskipazar ilçesi merkezinde esnafı ziyaret eden Şahin, karşılaştığı vatandaşların yanı sıra öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrenci grubunun yanına yaklaşan Şahin, ''Kopya çekmiyorsunuz değil mi? Yakalarım, basarım sıfırı'' diye espri yaptı. Galatasaray eşofmanı giyen bir çocukla karşılaşan Şahin, Galatasaray'ın hiç yüzünün gülmediğini belirterek, ''Karabükspor, yılların büyük takımı Galatasaray'dan daha iyi noktada, ben Galatasaray formasını bu yıl taşımıyorum, iyi oynamıyor ne yapayım'' dedi. Trabzonspor taraftarıyla sohbet eden Şahin, şampiyonluk düğümünün son hafta Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçıyla çözülebileceğini söyledi. İş yerlerinde esnafla sohbet eden Şahin, karşılaştığı CHP İlçe Başkanı Veysel Korkmaz ile bir süre konuştu. Bu arada ''Benim hayatım tehlikede, korumalardan birini bana verin'' diye seslenen Korkmaz, yanına giden koruma görevlisi tarafından uzaklaştırıldı. Bir internet kafede haber geçen gazetecilerin, ''Burada 3G bağlantısı yok demesi'' üzerine Şahin, ''3G, Gökhan, Gönül....'' diye espri yaptı. Şahin, ziyaretleri sırasında girdiği kasapta tezgahın arkasına geçerek bıçak biledi. Kasap çalışanı, bıçakları eline alarak bıçak ve bileme aletiyle kasap havası müziğini canlandırdı. Şahin'in, ''Sen bunlarla beste de yaparsın'' sözleri güldürdü.